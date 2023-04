#HodowcyRazem: Brak pilnej interwencji prowadzić będzie do zapaści sektora, skutkując protestami rolników, fot. Shutterstock

#HodowcyRazem apeluje o nieprzedłużanie na kolejne lata zawieszenia ceł i kontyngentów dla ukraińskiego mięsa drobiowego i jaj. „Rozumiemy potrzebę zbiorowego wsparcia Ukrainy, ale nie jest sprawiedliwe, że polscy rolnicy muszą indywidualnie płacić tak wysoką cenę za pomoc Ukrainie. Jeśli natychmiast nie zostaną podjęte odpowiednie środki, zagrożone będzie przetrwanie całego polskiego drobiarstwa” – zaznaczono w piśmie.

Przedstawiciele #HodowcyRazem opublikowali stanowisko w sprawie braku zgody na przedłużanie na kolejne lata zawieszenia ceł i kontyngentów dla ukraińskiego mięsa drobiowego i jaj.

„Reprezentując organizacje polskich hodowców i producentów mięsa drobiowego apelujemy o nieprzedłużanie na kolejne lata zawieszenia ceł i kontyngentów dla ukraińskiego mięsa drobiowego i jaj” – podkreślają w komunikacie. „W czerwcu 2022 r. władze UE podjęły decyzję o całkowitej liberalizacji handlu z Ukrainą w celu wsparcia tego kraju po rosyjskiej agresji. Tym samym zniknęła ochrona naszego sektora drobiarskiego poprzez kontyngenty taryfowe, co doprowadziło do bezprecedensowego wzrostu importu mięsa drobiowego po bardzo niskich cenach z Ukrainy” – dodają.

Odnosząc się do danych Komisji Europejskiej zaznaczają, że:

import mięsa drobiowego do UE przez pierwsze 8 tygodni 2023 r. osiągnął poziom 32 306 t, co oznacza wzrost o 94 proc. w porównaniu z pierwszymi 8 tygodniami 2022 r. Najbardziej wzrósł import mięsa mrożonego, który wyniósł 16 663 t (wzrost o 171,6 proc.), natomiast o 40,4 proc. wzrósł import mięsa świeżego z Ukrainy.

import jaj do UE osiągnął poziom 4 457 t., co oznacza wzrost o 1370 proc. w porównaniu z pierwszymi 8 tygodniami 2022 r. W tej kategorii najbardziej wzrósł import jaj świeżych (+2580 proc.), który osiągnął aż 3 137 t.

w porównaniu do stycznia 2022 r. import mięsa drobiowego wyniósł 16 206 t (+77 proc.) W ramach tej kategorii import mięsa mrożonego i świeżego wyniósł odpowiednio: 7 454 t (+85 proc. m/m) i 6 675 t (+47 proc. m/m)

Dalej, dane KE za rok 2022 wskazują, że:

całkowity przywóz mięsa drobiowego do UE w 2022 osiągnął 163 675 t, +80 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W ramach tej kategorii najbardziej wzrósł przywóz mięsa mrożonego (+143 proc.), osiągając 84 892 t.

Utrata konkurencyjności

Przedstawiciele #HodowcyRazem nadmieniają, że większość eksportowanego na teren UE mięsa drobiowego pochodzi od jednego, gigantycznego podmiotu, który jest zarejestrowany na Cyprze. Mając na względzie ogromne różnice związane z wymaganiami produkcyjnymi/hodowlanymi na Ukrainie i w UE, a tym samym koszty produkcji, nasi producenci nie są w stanie konkurować z produktami wytworzonymi w oparciu o znacznie niższe wymagania, jak podkreśla Inicjatywa.

KE proponuje przedłużenie liberalizacji handlu o dodatkowy rok

KE proponuje przedłużenie liberalizacji handlu o dodatkowy rok. Inicjatywa tłumaczy, że biorąc pod uwagę tak znaczące ilości importowanych produktów drobiowych i ich negatywny wpływ na sytuacje rynkową na terenie UE zachodzi konieczność podjęcia działań mających na celu:

nieprzedłużanie na kolejne lata zawieszenia ceł i kontyngentów dla ukraińskiego mięsa drobiowego i jaj do momentu spełnienia pełnych wymagań UE związanych z bezpieczeństwem żywności i jakością (standardy produkcyjne);

zapewnienie przez właściwe służby kontrolne, że importowane produkty spełniają wymagania obowiązujące w UE w zakresie bezpieczeństwa żywności i jakości mięsa drobiowego i jaj oraz, że zostały pozyskane z hodowli spełniających wymagania dobrostanowe odpowiadające wymaganiom obowiązującym na terenie UE;

stworzenie przez KE programów wspierających eksport produktów z Ukrainy do krajów najbardziej potrzebujących. Tego typu mechanizm pozwoliłby na zapewnienie produktów żywnościowych osobom głodującym np. w niektórych państwach afrykańskich, jedocześnie nie zaburzałby rynku UE;

prowadzenie szczegółowych analiz dotyczących zarówno ilości, jak i jakości importowanego mięsa drobiowego oraz jaj na rynek UE.

Możliwa zapaść sektora drobiarskiego

„Brak pilnej interwencji i opisanych wyżej działań prowadzić będzie do zapaści sektora, skutkując protestami rolników tak, jak ma to obecnie miejsce w odniesieniu do zbóż” – informuje #HodowcyRazem.