Holandia: Drób i ptaki tylko w pomieszczeniach

Wszystkie komercyjne fermy drobiu w Holandii zostały zobowiązane do przetrzymywania ptaków w pomieszczeniach. Ma to na celu zapobieżenie przedostaniu się wysoce zjadliwej ptasiej grypy do populacji drobiu.

Poinformowało o tym ministerstwo rolnictwa w Hadze. Powodem jest wysoce zjadliwa ptasia grypa (H5) na ekologicznej fermie kur niosek w Zeewolde koło Amsterdamu. Stado liczące 36 000 kur niosek zostało uśmiercone na polecenie Holenderskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (NVWA).

Kolejnych sześć ferm drobiu znajdujących się w promieniu trzech kilometrów wokół dotkniętej fermy w Zeewolde jest obecnie testowanych na obecność wirusa grypy.

W 10-kilometrowej strefie znajduje się dziewięć ferm drobiu. Na tym obszarze obowiązuje zakaz wwozu drobiu, jaj, odchodów drobiowych i słomy z ferm drobiarskich, a także innych zwierząt i produktów zwierzęcych z ferm drobiarskich w tej strefie.

Hobbystyczni hodowcy drobiu i parki zwierząt mają także obowiązek chronić swoje ptaki przed kontaktem z dzikim ptactwem.