Niewłaściwie przeprowadzony odchów generuje duży odsetek upadków piskląt, warto zatem wiedzieć jakie warunki należy spełnić, aby odchów zakończył się powodzeniem.

Niedawno informowaliśmy Państwa które spośród wielu ras kur sprawdzą się w chowie w warunkach niewielkiego gospodarstwa.

Znając już jakie genetyki mamy do dyspozycji warto zastanowić się w jaki sposób prawidłowo odchować pisklęta – najczęściej to właśnie od tego etapu zaczynamy bowiem chów.

Ile kosztują pisklęta kury?

Zakup piskląt jednodniowych jest najtańszym, acz wcale nie najprostszym sposobem na rozpoczęcie własnej hodowli. Odchów młodych zwierząt nie zawsze jest bowiem prosty, a błędy popełnione w tym aspekcie będą wiązały się z podwyższonym odsetkiem upadków. Zanim jednak napiszemy na ten temat warto sprawdzić jaki jest koszt zakupu piskląt. Młode większości raz średnio-ciężkich kosztują obecnie około 5-6 zł/szt. Droższe są natomiast pisklęta zielononóżki kuropatwianej, które kosztują zwykle 7-8 złotych.

Jak odchowywać pisklęta kur?

Najważniejsze, aby pisklęta przebywały w ciepłym i suchym otoczeniu. W pierwszym tygodniu życia powinny mieć one zapewnione temperatury rzędu 30-32 st. C, w dalszym okresie odchowu możliwe jest obniżenie temperatury do około 26-28 st. C. Ważnym czynnikiem jest również zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza: powinna się ona utrzymywać na poziomie około 70 proc.

W warunkach chowu przydomowego kurczęta odchowywane są zwykle w specjalnych wygrodzeniach. Mogą być one wykonane z płyt OSB, sklejki lub desek. W handlu dostępne są również specjalne panele PCV służące do budowy kręgów w których odchowywane będą pisklęta. Rozwiązanie to jest trwałe, a co ważne możemy z łatwością umyć i zdezynfekować wygrodzenie wykonane z takich paneli. Koszt zakupu paneli pozwalających na budowę kręgu dla około 300 kurcząt, to około 300 zł.

Czym dogrzewać pisklęta kur?

Podstawowym źródłem ciepła są w odchowie kurcząt promienniki podczerwieni. Nie tylko ogrzewają one powierzchnie bytowania kurcząt, ale dodatkowo pobudzają krążenie u młodych zwierząt. Ważne, aby promienniki stosowane były wraz z specjalnie do tego przeznaczoną oprawą: ogranicza ona ryzyko pożaru i porażenia prądem, a poza tym w łatwy sposób można zmieniać wysokość zawieszenia lampy. W ten sposób bez problemu możemy płynnie regulować temperaturę. Koszt zakupu najtańszego promiennika to kilkanaście złotych. Standardowa oprawa kosztuje około 40 zł.

Pamiętajmy również o kontroli wilgotności powietrza. Jak wspomniano, powinna ona wynosić około 70 proc., często zdarza się jednak że jest ona niższa. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest polewanie woda podłóg wokół wygrodzeń w których przebywają kurczęta.

Podłoga w wygrodzeniu musi być wyłożona warstwo słomy o grubości ok. 15-20 cm. Ważne by była to słoma wysokiej jakości: nie może być zawilgocona ani porażona grzybami pleśniowymi.

Jak żywić pisklęta?

Ważnym elementem odchowu jest również zapewnienie zwierzętom wysokiej higieny żywienia. Zarówno pasza jak i woda muszą być podawane w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach. Ważne by pasza była zadawana regularnie w niewielkich porcjach. Urządzenia do karmienia i pojenia piskląt musza być także codziennie myte, gdyż często dochodzi do zanieczyszczenia urządzeń ściółką i odchodami.

W pierwszych tygodniach życia zwierzętom do picia należy podawać letnią wodę. Jeśli chodzi o paszę, najlepszym rozwiązaniem jest zakup gotowej mieszanki pełnoporcjowej. Nie warto raczej silić się na samodzielną produkcje paszy. Wiele na tym nie zaoszczędzimy, a wybierając wysokiej jakości pasze mamy pewność, że nasze kurczęta otrzymują taką ilość składników pokarmowych jakiej potrzebują.

Ile kosztuje odchowana kura?

Jak wynika z powyższych informacji niewłaściwie przeprowadzony odchów generuje duży procent upadków. W połączeniu z kosztem energii i paszy może się okazać, że prostszym i niekoniecznie droższym rozwiązaniem będzie jednak zakup odchowanych zwierząt. Odchowane nioski w wieku 16-18 tygodni kosztują obecnie 30 – 40 zł za sztukę.