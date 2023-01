Jakie są pomysły na opanowanie grypy ptaków w naszym kraju? Jak wygląda opłacalność produkcji drobiu w obliczu m.in. wysokich cen prądu? Jak wojna na Ukrainie odbija się na kondycji polskiego drobiarstwa? Na te pytania odpowiada nam Dariusz Goszczyński, szef Krajowej Rady Drobiarstwa.

Grypa ptaków to niestety ogromny problem dla producentów drobiu w naszym kraju, podobnie zresztą jak w całej UE. Epidemie tej choroby powodują straty w budżecie państwa, jak i w sektorze drobiarskim oraz mają negatywny wpływ na eksport zwierząt oraz produktów pozyskiwanych od drobiu. W roku 2021 stwierdzono 403 ogniska HPAI u drobiu, w związku z którymi poddano uśmierceniu i utylizacji 14,2 mln ptaków. Koszty związane z wystąpieniem HPAI w roku 2021 wyniosły prawie 800 mln zł.

Zmodyfikowano program zwalczania grypy ptaków w 2023 roku

Do konsultacji przekazano właśnie projekt nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i ptaków dzikich” na 2023 r.

Jak wskazuje sam tytuł, program ma na celu wczesne wykrywanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz u pozostałych gatunków, w tym u ptaków dzikich oraz wykrywanie krążących wirusów nisko zjadliwej grypy ptaków (LPAIV), które posiadają potencjał mutacji. Ma również na celu poszerzanie wiedzy na temat zakażenia wirusami grypy ptaków.

Jest też oczywiście kontynuacją programu nadzoru nad występowaniem grypy ptaków prowadzonego w latach 2020–2022, jednak ze względu na wejście w życie nowych przepisów Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt został odpowiednio zmodyfikowany w porównaniu do programów realizowanych w ubiegłych latach.

I tak na przykład, wprowadzono zapis, zgodnie z którym (analogicznie jak w programie mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń) za dostarczenie do właściwego miejscowo organu Inspekcji Weterynaryjnej zwłok dzikiego ptaka gatunku docelowego, dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich lub dyrektorzy parków narodowych, na terenie których zwłoki pozyskano, otrzymywaliby gratyfikację finansową. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, "przedmiotowe rozwiązanie ma na celu zmotywowanie wybranych grup zawodowych/społecznych do wzmocnienia nadzoru biernego w celu wczesnego wykrywania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków."

Jak oczekują też projektodawcy, wzmocnienie nadzoru wysoko zjadliwej grypy ptaków (ang. highly pathogenic avian influenza – HPAI) oraz wpływ na wczesne wykrywanie zakażeń wirusem powinno wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości stwierdzania ognisk choroby u drobiu, a co za tym idzie przyczynić się do obniżenia kosztów zwalczania choroby w Polsce. Przewidywana liczba ptaków dzikich do zbadania w kierunku HPAI na 2023 rok została oszacowana we współpracy z PIW – PIB na liczbę ok. 200 sztuk. Proponowana kwota gratyfikacji finansowej to 200 zł brutto/szt.

Szacunkowe koszty realizacji ww. programu na 2023 r. wyniosą 1 697 601,77 zł. Program jest współfinansowany w 75 proc. ze środków UE, strona polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie do kwoty 1 273 201,33 zł.

A jaki pomysł na opanowanie grypy ptaków w naszym kraju ma Krajowa Rada Drobiarstwa?

- Po w miarę spokojnym roku 2022, kiedy to mieliśmy 38 ognisk, niestety już końcówka grudnia ub. roku pokazała, że grypa ptaków do Polski wraca z dosyć dużą siłą i tych ognisk niestety coraz bardziej przybywa - przyznał w rozmowie z farmer.pl Dariusz Goszczyński, prezes i dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa.

Dodał, że dla Polski jest to niestety wciąż duże wyzwanie, bo cały czas część państw nie uznaje regionalizacji i przez to zamyka się na eksport drobiu z Polski. Ale cały czas trwają też prace, wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną, nad poszerzaniem listy państw, które uznają tę regionalizację.

- To co możemy robić, to podnosić bioasekurację. Apelować do hodowców, co zresztą cały czas czynimy, żeby tę bioasekurację trzymać na jak najwyższym poziomie i bardzo skrupulatnie do tego podchodzić. Żeby nie myśleć w ten sposób, że ta grypa ptaków to jest gdzieś, tylko nie u mnie. Może się pojawić wszędzie i o każdej porze - stwierdził prezes Goszczyński.

Jak wygląda sytuacja drobiarzy w związku z wysokimi cenami prądu?

- Ta sytuacja jest bardzo niestabilna. Bardzo trudno jest zaplanować produkcję. Mówi się, że produkcja drobiarska jest taka fajna, bo jest krótki cykl produkcyjny. Nic podobnego. Z dużym wyprzedzeniem trzeba planować wstawienia, cały łańcuch produkcyjny. Więc przy takich różnicach cen energii, takim znaczeniu kosztów tej energii bardzo trudno jest zaplanować produkcję, zaplanować ceny, w związku z tym jest to bardzo duże wyzwanie dla wszystkich uczestników całego łańcucha produkcyjnego - przyznał szef KRD.

Dodał, że miesiące zimowe są szczególnie uciążliwe dla samych hodowców. Trzeba bowiem pamiętać, że przy wstawieniu, temperatura w kurniku powinna wynosić ok. 30 stopni Celsjusza. Część z nich jest opalana węglem. Jakie były i są nadal problemy z dostępnością i cenami tego surowca - wiemy wszyscy.

Jak wojna na Ukrainie odbija się na kondycji polskiego drobiarstwa?

Jak przyznał w czasie rozmowy z farmer.pl prezes Goszczyński, całą drobiarską sytuację rynkową dodatkowo zakłóca eksport z Ukrainy.

- Tak naprawdę mówimy tu o jednym gigantycznym podmiocie, zarejestrowanym na Cyprze, który operuje w Ukrainie. Operuje w taki sposób, że nie musi spełniać wymagań, które muszą spełniać nasi hodowcy w Polsce, czy w UE, a ma dostęp do tego rynku. Tylko od czerwca do końca ub. roku od tego jednego podmiotu zostało wprowadzonych 140 tys. ton mięsa drobiowego na rynek UE - podał Dariusz Goszczyński.

A warto wiedzieć, że rynek UE był jak dotąd największym odbiorcą polskiego mięsa drobiowego.

- To bardzo zaburza krajowe ceny, rentowność produkcji jest przez to bardzo niska, generalnie sytuacja na rynku jest trudna. Trudno wytrzymać konkurencję z podmiotem, który nie musi spełniać wymagań unijnych a lokuje na nim swoje produkty. To jest po prostu nieuczciwa konkurencja - przyznał prezes KRD.

I dodał, że polscy drobiarze nie będą w stanie w dłuższej perspektywie wytrzymać ten stan rzeczy.

- Ale też sytuacja jest dynamiczna, choćby ze względu na grypę ptaków. (...) Na niektórych rynkach zaczynają występować niedobory, w związku z czym obserwujemy duże zainteresowanie (polską produkcją drobiarską - dop. redakcji) ze strony państw azjatyckich - zaznaczył Dariusz Goszczyński.

Dodał, że rynek UE jest postrzegany jako rynek produktów wysokiej jakości, a ta jakość jest coraz częściej doceniana przez obecnych i potencjalnych odbiorców z państw trzecich. To może się okazać wielkim atutem, jeśli chodzi o konkurencję ze strony np. produkcji brazylijskiej.

A jakie prognozy na przyszłość?

Więcej na ten temat w poniższym materiale filmowym.