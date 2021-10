Kaufland wprowadza własną klasyfikację chowu kurczaków

Drób w Polsce należy do ulubionych gatunków mięsa. Wraz ze wzrostem jego popularności rośnie także świadomość i wymagania konsumentów. Aby klienci mieli wybór nie tylko co do rodzaju mięsa, ale także tego, w jaki sposób zostało wyprodukowane, sieć Kaufland wprowadza własną klasyfikację chowu kurczaka oraz specjalne oznaczenia mięsa z kurczaka marek własnych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GAEL (na które powołuje się sieć Kaufland), oczekiwania konsumentów dotyczące informacji o produkcie są wysokie. Klienci chcą wiedzieć o kupowanych artykułach jak najwięcej – zgodnie z ich wytycznymi na opakowaniu powinien być umieszczony dokładny skład wyrobu oraz szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia, co ułatwiłoby im podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

Raport „Świadomy konsument” przygotowany przez Accenture wskazuje natomiast, iż ponad połowa ankietowanych ocenia walory produktu po jego naturalnym składzie lub posiadanych certyfikatach ekologicznych.

- Jako sieć handlowa doskonale zdajemy sobie sprawę z ciążącej na naszej sieci odpowiedzialności i konsekwentnie realizujemy strategię odpowiedzialnego biznesu, podejmując różnorodne inicjatywy służące m.in. ochronie środowiska, a także polepszeniu sytuacji zwierząt hodowlanych. Chcemy zagwarantować bardziej odpowiedzialne wytwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego i rozszerzyć asortyment o produkty pochodzące z odpowiedzialnych hodowli. Odpowiadamy tym samym na zapotrzebowanie klientów, którzy coraz częściej analizują skład produktu i jego wartości odżywcze, ale są też coraz bardziej wrażliwi na warunki życia zwierząt hodowlanych. Wprowadzona przez nas przejrzysta klasyfikacja chowu kurczaka według Kaufland w szybki sposób pozwala konsumentom ocenić sposób produkcji mięsa – tłumaczy Jerzy Piątek z Działu Komunikacji Kaufland Polska.

Klasyfikacja, o której mowa, jest trzystopniowa i dla lepszej identyfikacji oznaczona jest zarówno cyframi, jak i kolorami, które znaleźć można na znaku graficznym umieszczonym na opakowaniu produktu. Na etykiecie konsumenci znajdą również czytelne informacje na temat warunków chowu kurczaków (długość okresu chowu, brak użycia w chowie antybiotyków, rodzaj użytej paszy itd.):

1. Kolor niebieski: chów bez antybiotyków,

2. Kolor żółty: chów wybiegowy, bez antybiotyków i z minimalną długością chowu 56 dni. Wykorzystywane są wolnorosnące rasy kurczaków, a zwierzęta mają możliwość przebywania na wolnym wybiegu przez minimum połowę swojego życia. Karmione są paszą bez GMO składającą się minimum w 70% ze zbóż,

3. Kolor zielony: chów BIO, bez antybiotyków, minimalna długość chowu 81 dni. Wykorzystywane są wolnorosnące rasy kurczaków, które mają możliwość przebywania na wolnym wybiegu przez jedną trzecią swojego życia i karmione są paszą bez GMO składającą się minimum w 70% ze zbóż. Produkt ekologiczny, co potwierdza unijny certyfikat „zielonego listka”.

Nowe oznaczenia znajdują się na mięsie z kurczaka marek własnych K-Favourites, K-Stąd Takie Dobre czy K-Bio: m.in. tuszki z kurczaka, filet, mięso na gulasz z fileta, nogi, porcja rosołowa i połówka kurczaka.