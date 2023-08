Kolejna pseudoafera mająca zdeklasować mięso drobiowe z Polski

Anna Próchnicka-Przekopiak podważa wiarygodność ustalonych faktów w sprawie zatruć salmonellą z pochodzącego z Polski mięsa drobiowego używanego w kebabach.

Liczne przypadki zatruć salmonellą. Niesłuszne zarzuty wobec polskiego drobiu?

Jak donosi Związek Polskie Mięso, od lutego 2023 r. 14 osób w Austrii zachorowało na określony szczep Salmonelli (Salmonella Enteritidis ST11 CT9791). Osoby, które uległy zatruciu, były w wieku od 10 do 64 lat i pochodziły z pięciu krajów związkowych (Burgenland, Dolna Austria, Górna Austria, Styria i Wiedeń). Przypadki zachorowań na ten szczep odnotowano również w innych krajach europejskich. Ostatni znany przypadek choroby w Austrii miał miejsce w maju 2023 r.

Władze sanitarne w toku dochodzenia epidemicznego stwierdziły również inny szczep Salmonelli (Salmonella Enteritidis ST11 CT13755). Od kwietnia zakażeniu uległo siedem osób w Austrii w wieku od 5 do 63 lat w Karynti, w Dolnej Austrii, w Górnej Austrii oraz w Wiedniu. Jedna 63-letni Karyntczyk zmarł. Ostatni znany przypadek choroby miał miejsce na początku lipca.

W trakcie wyjaśniania tej epidemii stało się jasne, że jeszcze inny szczep Salmonelli (Salmonella Enteritidis ST11 CT2114) jest odpowiedzialny za kolejne sześć przypadków choroby w Austrii, a także za przypadki w kilku innych krajach europejskich. Dotyczy to osób w wieku od 7 do 75 lat w z krajów związkowych jak Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Górna Austria, Salzburg i Vorarlberg. Ostatni znany przypadek choroby miał miejsce na początku lipca.

„Zabójcze mięso z Polski” i „najgorsza żywność w Unii Europejskiej”

Jak wskazuje ZPM, dochodzenie w sprawie masowych zatruć prowadzi Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności wspierana przez władze poszczególnych landów. To na ustalenia tej agencji powołują się austriackie media.

ZPM informuje, że austriacki portal pisze wprost o „zabójczym mięsie z Polski”, które ma być potwierdzeniem tezy o rzekomo „najgorszej żywności w Unii Europejskiej”. Związek zaznacza także, że do tej pory nie udało się dotrzeć do stanowiska polskich władz w sprawie oskarżeń zawartych w artykule KZ.

Brak właściwych standardów w punkcie przygotowania

– Jeżeli ktoś zatruł się mięsem z kebaba to świadczy to wyłącznie o braku właściwych standardów w punkcie przygotowania i braku przestrzegania zasad HACCP. Mięso „kebab” powinno być poddane obróbce termicznej w miejscu przygotowania, która gwarantuje zniszczenie drobnoustrojów patogennych – powiedziała Anna Próchnicka-Przekopiak, członek zarządu Polskiej Federacji Hodowców Drobiu.

Ekspertka nie ma wątpliwości, że jeżeli doszło do zatrucia, to mięso nie zostało poddane obróbce termicznej do wartości wymaganych, a w miejscu przygotowania nie było zachowanych należytych standardów higienicznych, które to mogły przyczynić się do krzyżowego zakażenia.

Tendencyjna narracja i brak dokładnych informacji

Próchnicka-Przekopiak zwróciła również uwagę na sposób prezentacji sprawy.

– Dodatkowo nigdzie nie ma informacji, że mięso jest sprzedawane jako surowe, a właściwa obróbka termiczna gwarantuje zabicie bakterii z rodzaju salmonella. Artykuły napisane są tendencyjnie i zwykły konsument nie znający technologii produkcji jest tendencyjnie nakierowywany. Dziennikarze winni charakteryzować się rzetelnością dziennikarską czego w powielanych artykułach nie widać – podkreśliła.

Mięso przeszło prze wielu pośredników

Kolejnym argumentem podważającym wiarygodność zdarzenia jest fakt, że z pewnością mięso do tego kebaba było w przysłowiowych wielu rękach i pytaniem jest czy aby na pewno pochodziło ono z Polski.

– Jeżeli już faktycznie mięso pochodziło z Polski, to przeszło przez wielu pośredników i trudno jednoznacznie wskazać tutaj jako winnego Polskę – powiedziała ekspertka. – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach dysponuje bazą DNA salmonelli występującej w Polsce i można zweryfikować czy „zabójczy” genotyp znajduje się w jego bazie – dodała.

Kolejna pseudoafera mająca zdeklasować mięso drobiowe z Polski

Zdaniem Próchnickiej-Przekopiak będziemy się jeszcze nie raz mierzyć z różnymi „aferami”, które w jej ocenie mają podstawową przyczynę.