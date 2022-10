„Desperackie próby autopromocji Otwartych Klatek, podmiotu finansowanego ze zbiórek publicznych oraz grantów, w tym pochodzących od zagranicznych firm i organizacji, rodzą nasz narastający niepokój o realny cel podejmowanych akcji, jakim w naszym przekonaniu jest destabilizacja polskiego sektora żywnościowego” – zaznacza KRD-IG.

„Na przestrzeni bardzo krótkiego czasu w mediach społecznościowych i w Internecie obserwujemy kolejną próbę zastraszania polskich konsumentów przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki” – jak informuje KRD-IG nawiązując do niedawno opublikowanych wyników „śledztwa”, które miało wykryć nieprawidłowości na fermie drobiu.

„Posługując się niedopowiedzeniami oraz manipulacjami Stowarzyszenie Otwarte Klatki nie pierwszy już raz publikuje niezweryfikowane, tendencyjne i drastyczne materiały dotyczące nieokreślonej, choć z pewnością niepolskiej hodowli drobiu. Publikowane zdjęcia i informacje mają na celu dezinformację Polek i Polaków w zakresie jakości mięsa drobiowego dostępnego w sklepach. Dodatkowo wzbudzają brak zaufania do organów państwowych odpowiedzialnych za kontrolę jakości żywności i nadzór nad procesem wytwórczym” – czytamy w oświadczeniu KRD-IG.

Zdaniem Rady działania Stowarzyszenia po raz kolejny nasuwają pytania o prawdziwe intencje tej organizacji.

„Desperackie próby autopromocji Otwartych Klatek, podmiotu finansowanego ze zbiórek publicznych oraz grantów, w tym pochodzących od zagranicznych firm i organizacji, rodzą nasz narastający niepokój o realny cel podejmowanych akcji, jakim w naszym przekonaniu jest destabilizacja polskiego sektora żywnościowego” – zaznacza KRD-IG.

Należy jednoznacznie podkreślić, iż polskie regulacje prawne zapewniają jeden z najwyższych standardów hodowli i jakości mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jak wskazuje Rada dodając, że postulat Otwartych Klatek o masowym przyłączeniu się przez polskich producentów oraz sieci sklepów do European Chicken Commitment nie wniesie żadnej wartości dodanej względem już dziś przestrzeganych standardów i norm jakościowych. Prowadzić natomiast będzie do zaburzenia łańcucha dostaw, destabilizacji bezpieczeństwa żywnościowego w kraju, wzrostu importu drobiu z krajów, które nie przestrzegają dobrostanu zwierząt w tak wysokim stopniu, jak na terenie Unii Europejskiej, a w konsekwencji do podwyższenia cen mięsa na półkach sklepowych.