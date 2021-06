KRD-IG: Dyskusja wokół Zielonego Ładu potrzebuje mniej emocji

- Dyskusja na temat Zielonego Ładu i "Strategii od pola do stołu" powinna odbywać się na poziomie merytorycznym, a nie emocjonalnym - mówi nam Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.





W 2020 r. Komisja Europejska zaprezentowała założenia do Strategii "Od pola do stołu" wskazując, że jej implementacja doprowadzi do transformacji w kierunku zrównoważonej produkcji rolnej, a także przyniesie korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

Dyrektor KRD-IG wskazuje, że z punktu widzenia drobiarstwa kluczowe punkty strategii to zredukowanie stosowania środków bakteriobójczych o 50 proc. już do 2030 r. oraz duży nacisk na kwestie związane z dobrostanem. Nie bez znaczenia jest także kwestia dotycząca przeznaczenia 20 proc. areału gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne.

Strategia od pola stołu - brakuje oceny wpływu

- To, co nas zaskakuje i czego nie zobaczyliśmy w dokumentach to oceny wpływu. Wciąż nie wiemy, z jakimi konsekwencjami będzie wiązało się wprowadzenie tych regulacji. Analiza wdrożenia strategii przeprowadzona przez USDA wykazała, że doprowadzi ona do wzrostu cen i kosztów oraz ograniczenia produkcji i utraty konkurencyjności na rynku wewnętrznym oraz państw trzecich. Nie może być tak, że dążenie do zrównoważonej produkcji znajduje się w oderwaniu od konkurencyjności. Musimy mieć na względzie czynniki społeczne i ekonomiczne. Nowe wymagania będą prowadziły do wzrostu kosztów produkcji, co przełoży się na ceny dla konsumentów - wskazuje Goszczyński.

