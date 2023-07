KRD-IG wydała oświadczenie w związku z opublikowaniem przez Gazetę Wyborczą materiału na temat obecności wirusa grypy ptaków w mięsie drobiowym. KRD-IG stwierdza, że zawiera on „szereg niezweryfikowanych i niepotwierdzonych informacji, od których dystansują się nawet autorzy badań przytaczanych w ww. tekście”.

Rada zaznacza, że branża drobiarska jest żywo zainteresowana rzetelnym wyjaśnieniem oraz zbadaniem sposobu transmisji wirusa H5N1 na koty, jednak badania powinny być przeprowadzone przez odpowiednie służby.

Rada zwraca uwagę, że zgodnie z najnowszym komunikatem opublikowanym w dniu 03.07.2023 przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy pt. „Wyniki analizy sekwencji genomu wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N1, wykrytych u dziewięciu kotów pochodzących z Poznania, Trójmiasta i Lublina” przeanalizowane dotychczas wirusy grypy ptaków H5N1 od kotów wywodzą się z jednego, niezidentyfikowanego źródła, powiązanego z wirusami H5N1 krążącymi u dzikich ptaków w ostatnich tygodniach w Polsce.

„Ponadto, analiza molekularna wskazuje na obecność mutacji zwiększających adaptację wirusa do ssaków. To właśnie dzikie ptactwo jest wg obecnego stanu wiedzy najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia kotów” – wskazuje Rada.

KRD-IG uważa, że wiele mówi fakt, że od materiału Gazety Wyborczej odciął się prof. Krzysztof Pyrć.

„Uważamy za bardzo symptomatyczne, że od materiału Gazety Wyborczej wczoraj już – a więc na etapie przygotowywania artykułu – odciął się prof. Krzysztof Pyrć, który w swoim oświadczeniu wprost napisał, że w tekście Gazety Wyborczej „znajduje się nadinterpretacja wyników naszych (tj. zespołu i współpracowników prof. Krzysztofa Pyrcia) badań, która wypacza sens uzyskanych wyników i może prowadzić do paniki oraz strat zarówno ekonomicznych, jak i wizerunkowych (…)” – podkreśla KRD-IG.

KRD-IG zdecydowanie potępia wszelkie próby dyskredytowania jakości polskiego mięsa drobiowego i podkreśla, że „polskie mięso drobiowe było, jest i będzie bezpieczne”. Zarówno warunki chowu, jak i produkcji są na każdym etapie pod stałym nadzorem państwowych instytucji, które przeprowadzają wiele procedur kontrolnych i dbają o to, żeby produkty były w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów, jak podkreśla Rada.

„Nie kwestionując prawa dziennikarzy do szukania prawdy i jej opisywania zwracamy uwagę na brak elementarnych zasad rzetelności dziennikarskiej w odniesieniu do sposobu przygotowania artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej. Rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji w zakresie związku między chorobą a mięsem drobiowym jest krzywdzące dla nas i naszych członków. Takie informacje wzbudzają nieuzasadniony niepokój wśród konsumentów tych produktów i obniżają ich zaufanie do producentów wyrobów mięsnych. Odnosimy wrażenie, że publikacja Gazety Wyborczej jest gonieniem za sensacją i ma na celu wyłącznie zwiększenie tzw. klikalności tekstu” – podsumowuje KRD-IG.