„W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej manipulacji oraz nieprawdziwych informacji dot. rzekomej złej jakości mięsa drobiowego, pragniemy podkreślić, że materiał stowarzyszenia <<Otwarte Klatki>> należy uznać za prywatne opinie tej organizacji nie mające podstaw merytorycznych i naukowych” – czytamy w oświadczeniu KRD-IG.

„Nie jest to pierwszy przypadek ataku <<Otwartych klatek>> na polski sektor spożywczy poprzez pseudonaukowe opracowania i publikacje. Organizacja tym razem postanowiła wcielić się w rolę „inspektorów” jakości produktów. Jej prawdziwym celem jest natomiast zniechęcanie konsumentów do jedzenia mięsa, emocjonalne szantażowanie społeczeństwa i zmuszanie go do diety wegańskiej, a nade wszystko - likwidacja polskich hodowli oraz przemysłu mięsnego” – wskazuje KRD-IG.