KRD-IG proponuje dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

- Wprowadzenie programu dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego ma za zadanie zdjąć z rynku nadwyżki surowca, by po przywróceniu funkcjonowania sektora Horeca w Unii Europejskiej stopniowo wprowadzać go obrotu - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Wiemy, że KRD-IG poparła wniosek ministra Ardanowskiego do Komisji Europejskiej dotyczący interwencji na rynku drobiu, w tym programu dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego. Jakie są najważniejsze założenia tego projektu? W jaki sposób pomoże branży?

Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej: W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem mamy obecnie do czynienia z załamaniem rynku. Skutki pandemii dotykają również polskiego sektora drobiarskiego. Konieczne jest więc podjęcie działań, które pomogą rodzimym producentom mięsa i produktów drobiowych przetrwać ten ciężki okres. Dlatego jako Krajowa Rada Drobiarstwa przesłaliśmy ostatnio pismo do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w którym przedstawiliśmy propozycję programu dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego. Zakładamy, że polski sektor drobiarski może wrócić do poziomu sprzed pandemii koronawirusa już wczesną jesienią tego roku.

Dlatego też, przewidując stabilne utrzymanie popytu na rynku krajowym, proponujemy możliwość dopłat do równowartości dwumiesięcznego tonażu drobiu wyprodukowanego, który w związku z brakiem zamówień nie wyjedzie z kraju. Może być to nawet 200 tys. ton. Program zakłada dopłaty do mięsa z piskląt wylężonych w Polsce, co będzie zarazem stanowiło dodatkowy mechanizm pomocowy dla wylęgarni, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji przy braku zamówień nie tylko krajowych, ale również zagranicznych. Program powstał w oparciu o już istniejące schematy pomocowe wypracowane na poziomie unijnym dla wieprzowiny, wołowiny, baraniny i mięsa koziego.

Opracowany program ma charakter tymczasowy. Liczymy, że kryzys, na który nikt nie miał czasu się przygotować, okaże się przejściowy i w miarę „odmrażania” gospodarek światowych zacznie się zwiększać również zapotrzebowanie na drób z Polski. Specyfika branży drobiarskiej polega na tym, że nie jest ona w stanie z dnia na dzień przerwać lub znacząco zmniejszyć produkcji. Celem proponowanej przez nas interwencji jest przede wszystkim niedopuszczenie do utylizacji milionów zdrowych i zdatnych do uboju ptaków. Wprowadzenie programu dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego ma za zadanie zdjąć z rynku nadwyżki surowca, by po przywróceniu funkcjonowania sektora Horeca w Unii Europejskiej stopniowo wprowadzać go obrotu.