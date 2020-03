KRIR apeluje o wsparcie producentów dotkniętych ptasią grypą

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do resortu rolnictwa o przyznanie specjalnych środków na wsparcie producentów drobiu poszkodowanych w skutek epizootii wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Ze względu na coraz większy zasięg występowania wirusa wysoko zjadliwej grypy ptaków, oraz konsekwencje występowania tej choroby w Polsce, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie wsparcia dla producentów drobiu, oraz dofinasowanie kosztów bioasekuracji stad.

Jak czytamy w piśmie skierowanym do szefa resortu rolnictwa, od początku roku w naszym kraju odnotowano ponad 25 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, potwierdzono w połowie województw naszego kraju. Choroba jest źródłem potężnych strat wynikających z nakazów i zakazów służb weterynaryjnych. Ponoszą je nie tylko fermy i gospodarstwa w których potwierdzono ogniska choroby, ale też właściciele stad z obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. Jednocześnie na skutek obecności ptasiej grypy w naszym kraju nastąpiły ograniczenia eksportowe które pociągnęły za sobą spadek cen żywca drobiowego i jaj.

W związku z powyższym, Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wystąpienie do Komisji Europejskiej o przyznanie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku dla sektora drobiarskiego w Polsce. Należy rozważyć również wprowadzenie refundacji części kosztów poniesionych na dostosowanie ferm do standardów bioasekuracji.