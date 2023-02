Nie każda rasa kur sprawdzi się w chowie przyzagrodowym. Warto zatem przyjrzeć się genetykom, które pozwolą nam odnieść sukces w hodowli.

Stada drobiu utrzymywanego na własne potrzeby zwolnione będą z obowiązku tejże rejestracji.

Jaką rasę kur wybrać do przydomowej hodowli?

Nie każda typowo nieśna rasa kur sprawdzi się w chowie przyzagrodowym.

Przydomowy chów drobiu ma się w naszym kraju bardzo dobrze, o czym świadczy choćby oburzenie, jakie pojawiło się w momencie planów wprowadzenie obowiązkowej rejestracji nawet przydomowych stad drobiu w organach Inspekcji Weterynaryjnej i w ARiMR.

Ostatecznie amatorzy chowu przyzagrodowego mogą odetchnąć z ulgą: resort rolnictwa poinformował niedawno o tym, że stada drobiu utrzymywanego na własne potrzeby zwolnione będą z obowiązku tejże rejestracji.

Plany te odbiły się jednak szerokim echem w społeczności rolników (i nie tylko), co świadczy o tym, że chów drobiu na własne potrzeby cieszy się w naszym kraju niesłabnącą popularnością, a amatorów tegoż chowu przybywa. W tej sytuacji warto zatem pochylić się nad samymi zasadami chowu przydomowego, konkretnie zaś nad doborem ras.

Warto wiedzieć bowiem, że warunki panujące w chowie przyzagrodowym znacznie różnią się od tych spotykanych na fermach drobiu, a próby chowu ras typowo nieśnych w warunkach przydomowego kurnika skazane są na porażkę. Kury ras nieśnych lekkich – a takie najczęściej użytkowane są na fermach charakteryzują się bowiem delikatną budową i wyższymi wymaganiami żywieniowymi oraz środowiskowymi. Podobnie sprawa wygląda w przypadku kurcząt ras typowo rzeźnych. Chcąc odnieść sukces w chowie przydomowym warto zatem skupić się na rasach nieśnych średnio – ciężkich, które są dobrze radzą sobie w warunkach niewielkiego gospodarstwa. Przyjrzyjmy się zatem najpopularniejszym genetykom.

Rasy kur. Rhode Island Red i Rhode Island White

Jedną z najpopularniejszych ras kur spotykanych w chowie przyzagrodowym jest Rhode Island Red. Genetykę tą charakteryzuje jednolite czerwono – brązowe upierzenie. Jest to rasa typu średnio-ciężkiego. Masa samic dochodzi do 1,9 – 2 kilogramów, samców zaś nawet do 2,5 kg. Średnio w ciągu roku kury tej rasy znoszą około 220 – 230 jaj o masie do 62 g. Samice tej rasy wchodzą w nieśność około 24 tygodnia życia. Podobne cechy charakteryzują kury rasy Rhode Island White. Jak sama nazwa wskazuje różnią się one jednak kolorem upierzenia – przybiera ono barwę jasnokremowej.

Kury rasy Sussex

Innym popularnym genotypem spotykanym w naszym kraju jest Sussex. Ich barwa jest bardzo charakterystyczna. Upierzenie na większości powierzchni ciała jest biało-kremowe, jednak ogon, i okolice szyi przybierają barwę czarną. Kura ta jest cięższa od obu odmian Rhode Island. Samice osiąga wagę do 2,2 kg samce zaś nawet do 3,2 kg. W ciągu roku kury znoszą do 180 jaj o masie zbliżonej do kur ras Rhode Island.

Rasa kur Plymouth Rock

W naszym kraju w chowie przyzagrodowym spotkać można również rasę Plymouth Rock. Charakterystyczną cechą tego genotypu jest charakterystyczne biało-czarne („jarzębate”) umaszczenie. Podobnie jak w przypadku Sussexa, kury typu Plymouth Rock są dość ciężkie: waga samic osiąga 2,5 kg, a samców 3,5 kg. Samica rocznie znosi do 200 jaj, o maksymalnej masie 63 g.

Mieszańce Rosa

W chowie przyzagrodowym chętnie wykorzystywane są również mieszańce zaliczane do rasy Rosa. Występują one w pięciu odmianach, wyhodowanych w oparciu o różne genotypy: Rosa I (Sussex x Rhode Island Red), Rosa II ((Rhode Island Red x Sussex) x Rhode Island Red), Rosa III ((Rhode Island Red x Sussex) x New Hampshire), Rosa IV ((Rhode Island Red x Sussex) x Barred Rock), oraz Rosa V (Barred Rock x New Hampshire). Poszczególne genotypy charakteryzują się zróżnicowanym umaszczeniem, jednak osiągają dość podobne wyniki produkcyjne. Dorosłe kury osiągają masę do 2,5 kg, samce zaś do 4 kg. Rasy te charakteryzuje bardzo dobra nieśność: rocznie samice składają nawet do 280 jaj, o masie do 62 g. Pod tym względem nieznacznie ustępują rasom typowo nieśnym.

Rasy rodzime kur

W chowie przyzagrodowym szczególnie dobrze sprawdzają się rodzime rasy drobiu. Nic dziwnego, ich potrzeby dostosowane są bowiem w dużej mierze do panującego w naszym kraju klimatów. Najpopularniejsze z rodzimych ras kur to zielononóżka kuropatwiana i żółtonóżka kuropatwiana. Zielononóżki są wyraźnie mniejsze: samica osiąga wagę do 1,8 kg, samiec zaś do 2,2 kg. Rocznie znoszą one około 160 jaj, o wadze około 55 g.

Żółtonóżka powstała w wyniku uszlachetnienia genotypu zielononóżek dopływem krwi rasy New Hampshire. Dzięki temu charakteryzuje się ona nieco lepszymi parametrami nieśnymi. Rocznie kura znosi do 210 jaj, a ich masa sięga 60 g.