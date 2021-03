Kury Novogen White Light – drogocenne jaja i produkcja szczepionek

Autor: AT

Fotoreportaż Daniela Szalai ukazuje nioski Novogen White Light oraz cały proces produkcji – od drogocennych jaj do szczepionki. Jak podkreśla autor, celem projektu jest skierowanie uwagi na wkład tych „niewidzialnych pracowników” w działania przemysłu farmaceutycznego.

Węgierski fotograf Daniel Szalai odwiedził największą w Europie przemysłową fermę kur Novogen White Light, które hodowane są na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.

– Mój projekt kieruje uwagę na niewidzialnych pracowników przemysłu farmaceutycznego, czyli rasę kur Novogen White. Została ona zmodyfikowana genetycznie, by znosić jaja dla celów farmaceutycznych – tłumaczy autor zdjęć cytowany przez money.pl.

Sfotografowane ptactwo pochodzi z węgierskiej fermy specjalizującej się w przemysłowej produkcji tzw. jaj SPF (z ang. Specific Pathogen Free), czyli wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, które wykorzystywane są w badaniach farmaceutycznych, również tych związanych z produkcją szczepionek dla ludzi i zwierząt.

Jak stwierdza autor zdjęć, nazwa firmy nie może zostać ujawniona, jednak jest to największy producent jaj SPF w Europie. Na węgierskiej fermie, którą odwiedził, utrzymywanych jest 30 tys. kur produkujących 120 tys. jaj tygodniowo. Okres produkcji trwa 72 tygodnie, w czasie których każda sztuka składa średnio 410 do 414 jaj, a każde z nich warte jest ok. 7 euro, jak informuje Daniel Szalai. Dzięki wykorzystaniu zarodków kurzych z jaj SPF możliwa jest produkcja m.in. szczepionek na odrę, różyczkę, świnkę czy grypę, jak dodaje.

fot. Daniel Szalai/facebook Fotofestiwal Lodz

Autor projektu chce, aby wkład tych zwierząt w działania przemysłu farmaceutycznego nie został przemilczany, dlatego postanowił zrobić fotoreportaż, na który ostatecznie składają się portrety 168 niosek rasy Novogen White Light oraz seria fotografii dokumentujących proces produkcji - od jaj do szczepionki, informuje money.pl. Od swojej pierwszej prezentacji na BredaPhoto w 2018 roku projekt Novogen był wystawiany w ponad 10 krajach i został uhonorowany kilkoma nagrodami.

Szalai twierdzi, że hodowle niosek to „fascynujące skrzyżowanie natury z technologią”, a zwierzęta te mogą „wiele powiedzieć o ich twórcach, czyli o nas”.

– Globalna pandemia sprawia, że jeszcze ważniejsze staje się nagłośnienie pracy, jaką dla człowieka wykonują kury Novogen – mówi Daniel Szalai.

Jak wskazuje money.pl, choć żadna z dostępnych na rynku szczepionek przeciwko COVID-19 nie powstaje w oparciu o kurze jaja, to zgodnie z najnowszymi danymi WHO obecnie prowadzone są badania przedkliniczne nad takimi szczepionkami w Tajlandii, Brazylii i Wietnamie.