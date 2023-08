Specyfika chowu przyzagrodowego sprawia, że nie każda z funkcjonujących obecnie ras drobiu nadaje się do tego rodzaju produkcji. Przedstawiamy rasy kur szczególnie dobrze sprawdzające się w chowie amatorskim.

Warunki panujące w chowie przyzagrodowym znacznie różnią się od tych spotykanych na fermach drobiu.

W chowie fermowym szczególnie istotna jest wysoka produkcyjność zwierząt, oraz umiejętność adaptacji do specyficznych warunków panujących na fermach (chów w klatkach, duże zagęszczenie zwierząt).

Inne wymagania spełniać muszą natomiast genotypy wykorzystywane w chowie przyzagrodowym, amatorskimi ekologicznym.

W chowie przyzagrodowym produkcyjność nie jest aż tak istotna, bardzo ważna jest natomiast odporność na choroby, niekorzystne warunki środowiskowe, a także mniejsze wymagania żywieniowe.

Dlatego też decydując się na przyzagrodowy chów kur, jako jedną z pierwszych należy rozważyć decyzję o wyborze genotypu kur który będziemy utrzymywać.

Rhode Island Red to najpopularniejsza rasa kur w chowie przyzagrodowym

Jedną z najpopularniejszych ras kur spotykanych w chowie przyzagrodowym jest Rhode Island Red. Genotyp ten charakteryzuje jednolite czerwono – brązowe upierzenie. Jest to rasa typu średnio-ciężkiego. Masa samic dochodzi do 1,9 – 2 kilogramów, samców zaś nawet do 2,5 kg. Średnio w ciągu roku kury tej rasy znoszą około 220 – 230 jaj o masie do 62 g. Samice tej rasy wchodzą w nieśność około 24 tygodnia życia. Podobne cechy charakteryzują kury rasy Rhode Island White. Jak sama nazwa wskazuje różnią się one jednak kolorem upierzenia – przybiera ono barwę jasnokremowej.

Innym popularnym genotypem spotykanym w naszym kraju jest Sussex. Ich barwa jest bardzo charakterystyczna. Upierzenie na większości powierzchni ciała jest biało-kremowe, jednak ogon, i okolice szyi przybierają barwę czarną. Kura ta jest cięższa od obu odmian Rhode Island. Samice osiąga wagę do 2,2 kg samce zaś nawet do 3,2 kg. W ciągu roku kury znoszą do 180 jaj o masie zbliżonej do kur ras Rhode Island.

Chów kur rasy Plymouth

W naszym kraju w chowie przyzagrodowym spotkać można również rasę Plymouth Rock. Charakterystyczną cechą tego genotypu jest charakterystyczne biało-czarne („jarzębate”) umaszczenie. Podobnie jak w przypadku Sussexa, kury typu Plymouth Rock są dość ciężkie: waga samic osiąga 2,5 kg, a samców 3,5 kg. Samica rocznie znosi do 200 jaj, o maksymalnej masie 63 g.

W chowie przyzagrodowym chętnie wykorzystywane są również mieszańce zaliczane do rasy Rosa. Występują one w pięciu odmianach, wyhodowanych w oparciu o różne genotypy:

Rosa I (Sussex x Rhode Island Red),

Rosa II ((Rhode Island Red x Sussex) x Rhode Island Red),

Rosa III ((Rhode Island Red x Sussex) x New Hampshire),

Rosa IV ((Rhode Island Red x Sussex) x Barred Rock),

Rosa V (Barred Rock x New Hampshire).

Poszczególne genotypy charakteryzują się zróżnicowanym umaszczeniem, jednak osiągają dość podobne wyniki produkcyjne. Dorosłe kury osiągają masę do 2,5 kg, samce zaś do 4 kg. Rasy te charakteryzuje bardzo dobra nieśność: rocznie samice składają nawet do 280 jaj, o masie do 62 g.

Zielononóżka kuropatwiana i żółtonóżka kuropatwiana

W chowie przyzagrodowym szczególnie dobrze sprawdzają się rodzime rasy drobiu. Nic dziwnego, ich potrzeby dostosowane są bowiem w dużej mierze do panującego w naszym kraju klimatów. Najpopularniejsze z rodzimych ras kur to zielononóżka kuropatwiana i żółtonóżka kuropatwiana. Zielononóżki są wyraźnie mniejsze: samica osiąga wagę do 1,8 kg, samiec zaś do 2,2 kg. Rocznie znoszą one około 160 jaj, o wadze około 55 g.

Żółtonóżka powstała w wyniku uszlachetnienia genotypu zielononóżek dopływem krwi rasy New Hampshire. Dzięki temu charakteryzuje się ona nieco lepszymi parametrami nieśnymi. Rocznie kura znosi do 210 jaj, a ich masa sięga 60 g.

Charakterystyczną cechą większości omówionych genotypów jest nieśność znacznie niższa, niż w przypadku ras lekkich, powszechnie wykorzystywanych w chowie fermowym. Przykładowo kury rasy Leghorn znoszą rocznie do 300 jaj. Pamiętajmy jednak że w chowie przyzagrodowym i amatorskim na pierwszym miejscu powinna znaleźć się nie efektywność produkcji, ale wysoka odporność zwierząt na warunki środowiska.