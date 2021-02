Martwe łabędzie w Zatoce Puckiej. To grypa ptaków

U trzech padłych łabędzi znalezionych na zamarzniętych wodach Zatoki Puckiej Potwierdzono wirusa grypy ptaków.

Przymarznięte do lodu martwe łabędzie znaleziono w Zatoce Puckiej, w rejonie nadmorskiej wsi Swarzewo, w gminie Puck. Miało to miejsce w miniony wtorek. Od padłych ptaków pobrano próbki do badań, które dały wynik pozytywny - podał Polsat News.

Informacje potwierdził Powiatowy Lekarz Weterynarii, który zaapelował do mieszkańców i turystów o niezbliżanie się do innych padłych ptaków, których widok może stać się bardziej powszechny. Apel zamieściła również Straż Miejska we Władysławowie.

Służby weterynaryjne podjęły stosowne działania i wdrożyły przewidziane procedury. W promieniu 10 km od miejsca znaleziska wyznaczono obszar zagrożony.

W styczniu br. potwierdzono dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na Pomorzu. W strefach objętych ograniczeniami znalazły się części powiatów słupskiego i bytowskiego, miasto Słupsk, miasta Gdańsk i Gdynia, oraz obszary powiatów kartuskiego i wejherowskiego.