Wzrost popytu na mięso drobiowe

Szacuje się, że pięć największych firm produkujących mięso drobiowe na świecie dokonuje uboju ponad 9 mld brojlerów rocznie. Pochodzą z Ameryki Północnej, Południowej i Azji.

Światowy popyt na mięso wzrośnie do 2023 roku o 7 proc. Przemysł drobiarski prawdopodobnie będzie odpowiadał za ponad 70 proc. wzrostu. Takie są prognozy OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz FAO.

Popyt na drób znacznie wzrósł w krajach rozwijających się i wschodzących, gdzie perspektywy produkcji były ograniczone z powodu braku zasobów. USDA spodziewa się, że drób pozostanie najczęściej spożywanym żywym inwentarzem przez następną dekadę. Światowa produkcja drobiu wzrosła z 94 mln ton w 2009 roku do 131 mln ton w 2019 roku.

Szacuje się, że tylko pięć największych firm drobiarskich na świecie dokona uboju ponad 9 mld brojlerów w 2022 roku. Według portalu Insider Monkey, pochodzą głównie z Ameryki Północnej, Południowej i Azji.

Pięciu największych producentów

5 największych firm uszeregowanych pod względem przychodów. Gdyby chodziło o liczbę ubitych brojlerów, kolejność byłaby inna, a JBS byłby numerem jeden.

1. miejsce: Cargill, USA

Cargill to prywatna firma rolno-spożywcza z siedzibą w Minnesocie (USA). Według Forbesa jest to największa prywatna firma w USA i zatrudnia około 155 tys. pracowników. Firma Cargill jest obecna na całym świecie w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Australii i Azji i oczekuje się, że skorzysta na rosnącym popycie na mięso drobiowe. W 2022 roku firma Cargill dokonała uboju 625 mln brojlerów. Wartość sprzedaży w 2022 roku wyniosła około 165 mld dolarów.

2. miejsce: JBS

JBS S.A to firma przetwórstwa mięsnego założona w 1953 roku z siedzibą w Sao Paulo w Brazylii. Firma jest właścicielem ponad 70 marek i zatrudnia około 250 tys. pracowników w ponad 190 krajach na całym świecie. W zeszłym roku JBS dokonał uboju 4,426 mld brojlerów. Wartość całkowitej sprzedaż w 2022 roku wyniosła około 73 mld dolarów. Firma podjęła kilka inicjatyw w celu promowania zrównoważonych praktyk rolniczych i zmniejszenia wpływu na środowisko. Prowadzi również program o nazwie JBS Global Animal Welfare Program, którego celem jest zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt w całym łańcuchu dostaw firmy.

3. miejsce: Tyson Foods

Tyson Foods to pionowo zintegrowana firma przetwórstwa spożywczego z siedzibą w Arkansas USA. Prowadzi zakłady przetwórcze i centra dystrybucyjne w całych USA i eksportuje swoje produkty do ponad 130 krajów na całym świecie. Tyson Foods w 2022 roku dokonał uboju 1,9 mld brojlerów. Firma zatrudnia 142 tys. pracowników, a wartość sprzedaży wyniosła 53,6 mld dolarów (do października 2022 r.). Firma zobowiązała się zainwestować ponad 1,3 mld dolarów w ciągu najbliższych trzech lat, aby ulepszyć swoje fabryki dzięki dodatkowej automatyzacji.

4. miejsce: Wen's Foodstuff Group

Wens Foodstuff Group Co.Ltd. to firma drobiarska założona w 1983 roku z siedzibą w Yunfu City w Chinach. Uważana jest za największego producenta drobiu w ChRL. Firma posiada 262 spółki stowarzyszone i współpracuje z 53 tys. gospodarstw rodzinnych w Chinach. Wen's Foodstuff Group zatrudnia około 44 tys. osób i jest również wiodącym dostawcą produktów mlecznych oraz producentem jaj, owiec i ryb. W 2022 roku firma dokonała również uboju 1,101 mld brojlerów, a łączna wartość sprzedaży wyniosła około 10,66 mld dolarów.

5. miejsce: BRF S.A.

BRF S.A ma również siedzibę w Sao Paulo w Brazylii. Grupa przetwórstwa spożywczego zatrudnia ponad 100 tys. pracowników i jest obecna w 117 krajach. Firma ma ponad 85-letnią historię i koncentruje swoją działalność na przestrzeganiu przy produkcji różnych wytycznych kulturowych i religijnych. Na przykład prawie 7,7 proc. brojlerów poddanych ubojowi w 2020 r. było przeznaczonych specjalnie do Arabii Saudyjskiej. BRF S.A upewnił się, że jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi uboju dla muzułmanów. W sumie firma w 2022 roku dokonała uboju 1,732 mld brojlerów. Przychody w 2022 roku wyniosły 10,13 mld dolarów.