Mięso lepszej jakości musi być droższe

Mięso produkowane według zasad Better Chicken Commitment będzie praktycznie dwukrotnie droższe. Pytanie, czy kogokolwiek będzie na nie stać - zastanawia się Tomasz Brus, członek zarządu SuperDrob SA.

Tomasz Brus podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021 wskazał, że konsument deklaruje, że chciałby, by zwierzętom żyło się lepiej i aby producenci podnosili standardy, ale nie chce za to zapłacić.

- Musimy pokazać, że mięso produkowane w standardach, o których mówią detaliści czy organizacje prozwierzęce musi być droższe. Patrząc na wymagania Better Chicken Commitment, mięso produkowane według tych zasad będzie praktycznie dwukrotnie droższe. Pytanie, czy kogokolwiek na to stać i czy przebijemy się przez barierę wejścia do marketów i zrozumienia konsumenckiego, że mięso o lepszej jakości musi być droższe - mówi.