Minister Ardanowski poleca przydomowy chów gęsi

Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi zachęca do zakładania przydomowych hodowli gęsi. To dziś również szansa dla wylęgarni, które muszą utylizować pisklęta.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski zachęca do zakładania przydomowych hodowli gęsi - czytamy w komunikacie na stronie MRiRW. To dziś szansa dla mniejszych gospodarstw dla zbudowania samowystarczalności, ale i dla wylęgarni, które z braku zbytu w czasie pandemii zmuszone są do utylizacji zarówno jaj, jak i piskląt gęsich. Dlatego minister wraz z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi zaprasza do kontaktu wszystkich rolników, którzy chcieliby się zająć chowem przyzagrodowym.



– Przydomowy chów gęsi jest wielką szansą w szczególności dla gospodarstw mniejszych. Uruchomiliśmy kanały dystrybucji, jest rolniczy handel detaliczny. Każdy rolnik może przetwarzać wszystko, co u niego w gospodarstwie się urodziło i urosło. Może przerabiać do produktów finalnych, które następnie może sprzedawać bezpośrednio konsumentom, a gdy zakończy się epidemia powrócą też możliwości sprzedaży do restauracji, stołówek, jadłodajni, a nawet do sklepów – mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski.



– Jest ogromne zapotrzebowanie mieszkańców miast na mięso gęsie, gdyż charakteryzuje się ono niesamowitymi właściwościami zdrowotnymi. Ponadto dzięki promocji rolniczego handlu detalicznego i hodowli gęsi małe gospodarstwa mogą być samowystarczalne - podkreśla z kolei prezes Fundacji Andrzej Klonecki.

– To jest nasza tradycja, nie tylko na Pomorzu i Kujawach, ale w wielu regionach Polski gęsi były naturalnym dochodem gospodyni. Przy hodowli gęsi wykorzystywano różnego rodzaju zasoby gospodarstwa, które do niczego innego się nie nadawały, nieużytki i inne miejsca porośnięte trawą. Cieszę się, że wraca popularność gęsi i mięsa gęsiego – mówi minister rolnictwa.



Według ministra, do podejmowania takiej działalności zachęca też szereg wprowadzonych dla rolników ułatwień, które dają możliwość prowadzenia małych ubojni, przetwarzanie wyprodukowanej w gospodarstwie żywności, oraz sprzedaż gotowych produktów czy dań.



– Jest to kierunek bardzo istotny. Musimy myśleć o własnej żywności i wytwarzaniu na potrzeby własne, lokalnego rynku, lokalnej wspólnoty. Cieszę się, że ten kierunek myślenia u rolników zaczyna się pojawiać coraz częściej. Jest on nawet bardziej aktualny w momencie epidemii, kiedy to przydomowy chów może być odpowiedzią na kryzys – podkreśla Jan Krzysztof Ardanowski.



Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi ma do rozdysponowania pisklęta gęsie w promocyjnej cenie. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi.