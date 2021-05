Niemcy zabraniają zabijania piskląt

Zabijanie milionów piskląt płci męskiej zostanie zakazane w Niemczech od początku przyszłego roku. Bundestag przyjął odpowiednią ustawę.

Do chwili obecnej każdego roku w Niemczech ponad 40 milionów samców kur niosek jest zabijanych na krótko po wykluciu się , ponieważ nie znoszą one jaj i nie dają tyle mięsa, co samice.

Zamiast tego należy teraz zastosować metody, za pomocą, których płeć jest już określona w jaju, tak, aby samce nawet się nie wykluły. Aby uniknąć bólu zarodka w przyszłości, takie metody powinny być dozwolone od 2024 r. tylko wtedy, gdy płeć pisklęcia zostanie rozpoznana na wcześniejszym etapie inkubacji.

Ostatecznie ustawą przedłożoną przez minister rolnictwa Julię Klöckner musi zająć się Rada Federalna, która może jedynie opóźnić projekt, ale go nie zatrzymać. Federalny Sąd Administracyjny już w 2019 roku zdecydował, że dotychczasowa praktyka zabijania piskląt jest dozwolona tylko w okresie przejściowym, ponieważ kwestie dobrostanu zwierząt mają być ważniejsze niż interesy ekonomiczne.