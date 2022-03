Niepokój na rynku: czy zabraknie pasz dla drobiu?

Z rynku docierają do nas kolejne sygnały od producentów drobiu o opóźnieniach w dostawach paszy. Z czego wynikają?

Obecne od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych sygnały potwierdza Andrzej Danielak, prezes zarządu głównego Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

- Pojawia się dosyć duży problem, nie tylko z cenami, ale również z dostępnością pasz. Doświadczają go zwłaszcza hodowcy, którzy w przeszłości mieli problemy z terminowymi płatnościami. Wytwórnie w pierwszej kolejności kierują bowiem dostawy do osób mających dobrą historię płatności. W przypadku pozostałych hodowców bywają niestety opóźnienia – mówi w rozmowie z Farmer.pl specjalista.

Efekt wojny w Ukrainie

Jak dodaje, problemy z dostępnością pasz są przede wszystkim wynikiem zawirowań gospodarczych związanych z konfliktem rosyjsko – ukraińskim.

- Rynek ukraiński wraz z rosyjskim odpowiadał za 25-30 proc. światowego eksportu zbóż. Wprawdzie ich sprzedaż na rynek polski nie była duża, jednak musimy patrzeć w szerszej perspektywie. W skali globalnej mamy zerwany łańcuch dostaw i spory niedobór zbóż paszowych na świecie – tłumaczy nasz rozmówca.

Jak dodaje, również w skali krajowej trudno mówić o nadpodaży zbóż – jesienią obserwowaliśmy bowiem bardzo duży wywóz zbóż za granicę, w chwili obecnej może go zatem brakować. Wszystko to jest efektem braku przemyślanego planowania:

- Od lat w naszym kraju brakuje szerszego patrzenia w przyszłość. Dla wielu liczy się to co jest potrzebne tu i teraz. Nie ma mechanizmu który pozwalałby na racjonalne zarządzanie podażą surowców paszowych i nie tylko nimi. O tym problemie mówiliśmy od lat, niestety nie zrobiono nic by to zmienić. Dziś zbieramy tego żniwo – mówi Andrzej Danielak.

Bezpieczeństwo białkowe

Niepokojące wieści płyną również z Ameryki Południowej. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że Argentyna zdecydowała się na czasowe wstrzymanie eksportu poekstrakcyjnej śruty sojowej, w produkcji której jest jednym z globalnych liderów. Wprawdzie eksport został wkrótce wznowiony, sytuacja jest co najmniej niepokojąca.

Zdaniem prezesa PZZHiPD rozwiązaniem tej kwestii musi być zwiększanie areału upraw soi w naszym kraju.

- Patrząc na areał uprawy pszenicy w naszym kraju, widzimy że jest on dużo większy niż wymagałoby tego zapotrzebowanie rynku krajowego. Gdyby w zamian część tej powierzchni przeznaczyć na produkcję soi (bez GMO) samowystarczalność naszego rolnictwa pod względem białka paszowego znacząco by wzrosła. Zwłaszcza, że dysponujemy już odmianami, które w warunkach naszego kraju mogą dać zadowalający plon. Jednak by wzrost popularności tej uprawy w Polsce nabrał tempa potrzebne są rozwiązania systemowe wspierające tą gałąź produkcji. Bez niej jeszcze wiele lat soja nie będzie uprawiana na naprawdę dużą skalę – mówi Andrzej Danielak.