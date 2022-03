Nowy prezes SuperDrob

SuperDrob S.A. jest pod przewodnictwem nowego prezesa. Na to stanowisko wybrany został dotychczasowy członek Rady Nadzorczej - Piotr Her, który jest związany z firmą od 2015 roku.

Dotychczasowy CEO Marcin Świąć oraz członkini zarządu Jagna Stanecka złożyli rezygnacje z pełnienia swoich funkcji z dniem 28 lutego 2022 roku.

Rada Nadzorcza SuperDrob S.A. przyjęła rezygnację i z dniem 1 marca 2022 delegowała na stanowisko prezesa zarządu Piotra Hera, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej SuperDrob S.A. W skład zarządu spółki wchodzą również Piotr Grzonkowski, który pełni funkcję członka zarządu ds. rozwoju i agro, Tadeusz Baranowski, członek zarządu ds. operacyjnych oraz Tomasz Brus, członek zarządu i dyrektor ds. handlu.

– Zdaję sobie sprawę, że moja misja przypada na wyjątkowo trudny okres - wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19, grypa ptaków, Polski Ład. Wszystko to sprawia, że otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonujemy, jest bardzo zmienne i diametralnie inne niż to, do jakiego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, dlatego musimy dostosować działanie SuperDrob do zmieniających się warunków zewnętrznych – mówi Piotr Her, nowy prezes zarządu SuperDrob. – Mimo rosnących kosztów, chcemy wytwarzać nasze produkty efektywnie i konkurencyjnie zachowując jak najwyższą jakość. Chcemy odpowiadać na globalne potrzeby naszych kontrahentów i klientów, podążając drogą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej produkcji – dodaje.

Piotr Her jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii na kierunku Finansów i Bankowości. Ukończył 5 letnie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował również w HEC w Paryżu w ramach programu CEMS Master, FUDAN University w Szanghaju oraz NTU w Tajpej. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku departamencie klienta kluczowego Unilever Polska. Następnie był analitykiem giełdowym w Millennium Domu Maklerskim oraz Raiffeisen Banku. Był również zarządzającym aktywami w Opera TFI. Od 2010 do 2020 roku był związany z grupą BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska). Z grupą SuperDrob jest związany od 2015 roku, kiedy został członkiem Rady Nadzorczej. Również od 2020 roku jest członkiem Zarządu CPF Poland S.A. gdzie odpowiada za finanse i zrównoważony rozwój.