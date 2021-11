Odchów kurcząt ras wolno rosnących przyszłością drobiarstwa?

Piątkowe webinarium "Farmera" i Agrifirm Polska zdominowała tematyka bieżącej kondycji branży drobiarskiej oraz specyfiki ekstensywnego tuczu kurcząt rzeźnych.

W klasycznym intensywnym odchowie brojlera kurzego główny nacisk kładziony jest na intensyfikację produkcji. Producentom zależy na tym, by wyprodukować określoną ilość żywca w możliwie jak najkrótszym czasie i przy użyciu możliwie jak najmniejszej ilości paszy. System ten jest naturalnie ekonomicznie uzasadniony, niemniej w ostatnim czasie budzi coraz większą niechęć części społeczeństwa: intensywny odchów kurcząt brojlerów postrzegany jest jako niehumanitarny i łamiący podstawowe zasady dobrostanu zwierząt. Nie dziwi zatem fakt, że w społeczeństwie pojawia się potrzeba dostępności mięsa wyprodukowanego z poszanowaniem tychże aspektów. Tucz kurcząt ras wolno rosnących był motywem przewodnim webinarium, które w miniony piątek transmitowaliśmy na naszym portalu. Wzięli w nim udział eksperci Agrifirm Polska: Witold Mańka - dyrektor sprzedaży ds. drobiu oraz Mateusz Brylewski - technolog ds. żywienia drobiu.

Zagrożenia i szanse dla branży

W pierwszej części spotkania Witold Mańka podsumował największe wyzwania, jakie napotkała branża drobiarska w ostatnim czasie. Należy wymienić tu przede wszystkim występowanie dwóch chorób – COVID-19 i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Pandemia koronawirusa, która uderzyła w sektor HoReCa doprowadziła do czasowego ograniczenia konsumpcji mięsa drobiowego, co negatywnie wpłynęło na stabilność rynku. Z drugiej strony cały czas branża drobiarska funkcjonuje w otoczeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), dziesiątkującej kolejne stada. Do tego doliczyć należy problemy związane z rekordowo wysokimi cenami środków produkcji - przede wszystkim surowców paszowych i energii. Mimo to branża drobiarska ma ogromne perspektywy: w skali globalnej ludność świata stale rośnie, a to wymaga dostarczenia coraz większej ilości żywności. Idealnie nadaje się do tego mięso drobiowe, które jest akceptowane we wszystkich religiach i kulturach. Poza tym plusem mięsa drobiowego jest również łatwość jego obróbki, a także to, że ten gatunek mięsa uznawany jest za najbardziej przyjazny dla środowiska.

Żywienie dopasowane do genetyki

W drugiej części spotkania głos zabrał Mateusz Brylewski, który omówił specyfikę ekstensywnego odchowu kurcząt. Jak mówił, żywienie zwierząt w takim chowie nie powinno być prowadzone przy użyciu klasycznych pasz stosowanych w chowie intensywnym. Z jednej strony jest to niepotrzebny wydatek - pasza o wysokiej koncentracji składników odżywczych jest droga, a zwierzęta linii wolno rosnących nie będą w stanie w pełni wykorzystać takiej mieszanki. Spora część składników pokarmowych zostanie wydalona z organizmu wraz z kałem. Jednocześnie zbyt intensywne żywienie może powodować gorszą kondycję zdrowotną stada.

Podczas transmisji nie zabrakło również pytań od naszych użytkowników. W głównej mierze dotyczyły one kosztów i opłacalności ekstensywnego odchowu kurcząt. Jak zapewniali eksperci, wyższe koszty produkcji w pełni pokrywa wyższy przychód ze sprzedaży zwierząt.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji wydarzenia w którym poruszono powyższe, jak i wiele innych zagadnień związanych z rynkiem drobiarskim i ekstensywnym odchowem kurcząt.