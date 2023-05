Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii potwierdził wykrycie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w gminie Wieliczka.

Piąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wykryto w tym roku na terenie województwa małopolskiego. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii potwierdził 18 maja 2023 roku, że wirusa grypy ptaków znaleziono u padłych mew śmieszek, znalezionych na terenie miejscowości Brzegi, w gminie Wieliczka.

W związku z powyższym, Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, by zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa.