Polska stała się krajem wolnym od wirusa grypy ptaków, jak poinformowały polskie władze weterynaryjne. Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) została opublikowana deklaracja dotycząca odzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – przekazał w wydanym komunikacie Główny Lekarz Weterynarii w Polsce.

Główny Lekarz Weterynarii złożył wyżej wymienioną deklarację do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) z dniem 2 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 10.4.6 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych, jeżeli zakażenie HPAI u drobiu wystąpiło w państwie uprzednio wolnym od grypy ptaków, odzyskanie statusu wolnego może nastąpić 28 dni po zastosowaniu stamping-out policy (w tym zabiciu ptaków oraz przeprowadzeniu oczyszczania i odkażania). Zakończenie czynności związanych z likwidacją choroby w ostatnim ognisku wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu nastąpiło w dniu 4 lipca 2023 roku. W związku z tym termin 28 dni od daty wykonania dezynfekcji końcowej upłynął w dniu 2 sierpnia 2023 roku, co pozwoliło na złożenie deklaracji do WOAH.

Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do wszystkich państw, które wprowadziły restrykcje w handlu drobiem, mięsem drobiowym i produktami z mięsa drobiowego w związku z wystąpieniem w Polsce grypy ptaków o uchylenie nałożonych restrykcji.

– Uwolnienie się od HPAI przez Polskę to ważny krok naprzód wspierający dalsze wysiłki administracyjne na rzecz ponownego otwarcia rynków eksportowych poza obszarem celnym Unii Europejskiej. Z powodu grypy ptaków część państw trzecich zamknęła dostęp do towarów sektora drobiarskiego importowanych z Polski, jednak teraz będą dobre podstawy do osiągnięcia zadowalających efektów w negocjacjach weterynaryjnych. Zdarzenie te może być jednym z pozytywnych impulsów dla polskiej sprzedaży eksportowej drobiu i jaj – uważa Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.