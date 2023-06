Presja kosztowa w branży drobiarskiej stopniowo słabnie

Relacja cen żywiec/pasza wskazuje na poprawę opłacalności produkcji drobiu w ujęciu rocznym, fot. Shutterstock

Presja kosztowa stopniowo wygasa, co w połączeniu z utrzymującymi się wysokimi cenami drobiu znajduje odzwierciedlenie w poprawie opłacalności jego produkcji, jak podkreślają analitycy z Credit Agricole. W ich ocenie będzie to czynnikiem sprzyjającym odbudowie podaży drobiu w UE w kolejnych kwartałach, co z kolei prowadzić będzie do spadku cen skupu drobiu.

W ostatnich miesiącach doszło do nieznacznej korekty i spadku cen skupu drobiu, choć pozostają one na wysokim na tle historycznym poziomie, jak podkreślają analitycy z Credit Agricole w najnowszej AGROmapie. W oczekiwaniu na ożywienie produkcji drobiu w UE W ocenie autorów raportu, spadek cen w znacznym stopniu wynika rosnącej produkcji drobiu w Polsce, podczas gdy podaż tego gatunku mięsa ze strony jego pozostałych, znaczących unijnych producentów pozostaje na obniżonym poziomie. Unijna produkcja drobiu cały czas pozostaje bowiem pod wpływem strat związanych z ptasią grypą oraz skutków presji kosztowej, która w poprzednich kwartałach sprzyjała ograniczaniu produkcji. Czytaj więcej Rusza pomoc dla drobiarzy za straty z powodu grypy ptaków Presja kosztowa w branży drobiarskiej stopniowo słabnie Jak podkreślają autorzy raportu, obecnie presja kosztowa w branży drobiarskiej stopniowo słabnie. „Presja kosztowa stopniowo wygasa, co w połączeniu z utrzymującymi się wysokimi cenami drobiu znajduje odzwierciedlenie w poprawie opłacalności jego produkcji. Uważamy, że będzie to czynnikiem sprzyjającym odbudowie podaży drobiu w UE w kolejnych kwartałach, co z kolei prowadzić będzie do spadku cen skupu drobiu” – podkreślają analitycy. Wartość polskiego eksportu drobiu Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do marca 2023 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 19,4 proc. r/r wobec wzrostu o 45,4 proc. w analogicznym okresie 2022 r., co w ocenie analityków było efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów i większego wolumenu sprzedaży. Czytaj więcej Sektor drobiarski apeluje ws. drobiu z Ukrainy i zaleceń EFSA Poprawa opłacalności produkcji drobiu „Cena skupu drobiu wyniosła w kwietniu 6,28 zł/kg (0,0 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,16 zł/kg (-6,6 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w kwietniu 2,91 wobec 2,72 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym” – informują analitycy z Credit Agricole. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu autorzy raportu prognozują, że cena skupu drobiu na koniec 2023 r. wyniesie ok. 5,30 zł/kg oraz ok. 4,20 zł/kg na koniec 2024 r. Pierwsze oznaki korekty na rynku jaj W ostatnich miesiącach utrzymują się wysokie na tle historycznym ceny jaj. Wynika to z ich obniżonej podaży, w znacznym stopniu będącej efektem strat spowodowanych przez ptasią grypę w Europie, a także z wysokiej presji kosztowej, z jaką zmagają się ich producenci, jak czytamy w agromapie. „Dane o wylęgach niosek wskazują na zwiększające się możliwości wytwórcze producentów jaj, co w kolejnych miesiącach będzie sprzyjało obniżeniu cen. Prognozujemy, że na przełomie III i IV kw. 2023 r. spadek cen przyspieszy, co będzie wynikiem oczekiwanej przez nas nadpodaży jaj, będącej skutkiem obserwowanej obecnie bardzo wysokiej opłacalności ich produkcji” – informują analitycy. Eksport jaj bije kolejne rekordy Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do marca 2023 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 85,1 proc. r/r wobec wzrostu o 48,9 proc. w analogicznym okresie 2022 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i wyższego wolumenu sprzedaży. Bardzo silna poprawa opłacalności produkcji jaj Autorzy raportu zaznaczyli, że cena skupu jaj klasy M w kwietniu wyniosła 69,87 zł/100 sztuk (+37,2 proc. r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na poziomie 1,87 zł/kg (-8,0 proc. r/r). W konsekwencji w kwietniu relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 37,45 wobec 25,10 przed rokiem, wskazując na bardzo silną poprawę opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym. „Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2023 r. wyniesie ok. 50 zł/100 sztuk oraz ok. 45 zł/100 sztuk na koniec 2024 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu i jaj jest przebieg ptasiej grypy w kolejnym sezonie w Europie, a także tempo odbudowy bazy produkcyjnej” – podkreślają analitycy. Czytaj więcej UPEMI o handlu z Ukrainą: Brak rozwiązań chroniących polskich hodowców

