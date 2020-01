Ptasia grypa - do likwidacji kwalifikuje się 100 tys. indyków

W końcówce roku potwierdzono ognisko grypy ptaków H5N8 w gminie Uścimów na Lubelszczyźnie w gospodarstwie, w którym utrzymywano ponad 12 tys. indyków. Bilans na dziś to ponad 25 tys. padłych ptaków, w 3 oddzielnych stadach. Likwidacji zostaną poddane również stada kontaktowe, co ostatecznie może oznaczać utylizację ok. 100 tys. indyków.

Dotychczas, laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach potwierdziło wynik dodatni pod kątem ptasiej grypy H5N8 w trzech stadach indyków. - Obiekty są w bardzo bliskiej odległości od siebie i można powiedzieć, że praktycznie jest to jedno miejsce - tłumaczy w rozmowie z serwisem farmer.pl Paweł Piotrowski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie.

W ogniskach cały czas trwa szybkie usuwanie padłych ptaków. Likwidacji zostaną poddane również ptaki z gospodarstw kontaktowych. – To są te obiekty, w najbliższej odległości od ognisk, umiejscowione praktycznie w jednej linii zabudowań. Tak, by odciąć od choroby następne stada, które są nieco dalej – wyjaśnia Piotrowski.

W obecnej chwili do likwidacji kwalifikuje się ok. 100 tys. indyków, z czego padłych jest już ponad 25 tys. Wykryty wirus grypy ptaków H5N8 jest wysoce patogenny dla drobiu, ale nie stwierdzono dotychczas, aby zaraził się nim człowiek. Jest to ten sam wirus, który wystąpił w krajowych stadach drobiu w 2016-2017 r.

Obiekty, w których potwierdzono ognisko, są umiejscowione w pobliżu zbiorników wodnych - Jest to bliska lokalizacja pojezierza, gdzie bytuje sporo ptactwa wodnego, tu dopatrujemy się źródła wirusa – mówi Paweł Piotrowski.

WLW zwraca uwagę, że ptaki padają w krótkim czasie od zakażenia wirusem, a sytuacja w stadzie w może się diametralnie zmienić zaledwie w ciągu jednej doby.

Aktualnie Inspekcja Weterynaryjna działa przy wsparciu inny służb - straż pożarna zapewnia namiot dekontaminacyjny, policja zabezpieczyła nam drogi, konwoje pojazdów do zakładów utylizacyjnych. Mamy też do dyspozycji 25 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagają w usuwaniu padłych zwierząt – mówi WLW w Lublinie.

Przy takiej zjadliwości wirusa trudno dzisiaj mówić o rokowaniach w zakresie dalszego rozwoju sytuacji epizootycznej. - Jestem tu bardzo ostrożny, jest to zagłębie produkcji indyków, obiektów w okolicy jest dużo – wyjaśniał w rozmowie Paweł Piotrowski WLW w Lublinie.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz podkreśla w swoim komentarzu, że branża z zaniepokojeniem oczekuje na decyzję władz weterynaryjnych z Chin i RPA w zakresie utrzymania eksportu drobiu. Dyrektor Izby, Katarzyna Gawrońska przypomina: grypa ptaków, która wystąpiła w naszym kraju w 2016-17 roku skutecznie "wyrzuciła" nas z obu tych rynków. Mamy nadzieję, że tym razem będzie inaczej, że Chiny i Południowa Afryka zechcą uznać "regionalizację", czyli wyłączenie z międzynarodowego handlu jedynie niewielkiej części obszaru kraju, a nie całego terytorium.

Jak czytamy w serwisie portalspozywczy.pl RPA i Chiny były rynkami, które w 2019 r. istotnie napędzały sprzedaż drobiu z naszego kraju, jednocześnie dr Mariusz Dziwulski, analityk sektora rolno-spożywczego PKO Banku Polskiego podkreśla, że zakaz sprzedaży na rynek chiński byłby niekorzystny z punktu widzenia starań, jakie poniesiono by wznowić dostawy do Państwa Środka po wystąpieniu ptasiej grypy w Polsce w 2016 i 2017, a także z uwagi na utratę perspektyw do szybkiego wzrostu sprzedaży do Chin w 2020 w warunkach znaczącego deficytu mięsa w tym kraju, spowodowanego ASF.

- W pierwszych 10 miesiącach 2019 roku sprzedaż mięsa i podrobów drobiowych do RPA i Chin wyniosła 63 tys. ton (78 mln euro), co stanowiło 5,2% łącznego eksportu z Polski w ujęciu wolumenowym (3,6% w ujęciu wartościowym). Wkład Chin i RPA do wzrostu polskiego eksportu mięsa drobiowego i podrobów w pierwszych III kwartałach 2019 wyniósł 4,6 pp. przy łącznym wzroście sprzedaży z Polski o 10,5% r/r (dane MRiRW i Eurostat) - wyjaśnia dr Dziwulski.

