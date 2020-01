Ptasia grypa w zagłębiu drobiarskim. Do wybicia jest 40 tys. sztuk drobiu

Wirusa ptasiej grypy potwierdzono na dwóch fermach w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie.

Jak donosi Polsat News, obecność wirusa ptasiej grypy potwierdzono we wtorek 31 grudnia, na dwóch fermach w miejscowości Stary Uścimów. Do wybicia jest łącznie około 30 do 40 tys. sztuk drobiu.

Wieś Stary Uścimów to centrum dużego zagłębia drobiarskiego w tym regionie. Na właścicieli ferm padł blady strach.

W lubartowskim Starostwie oraz w Urzędzie Wojewódzkim powołano sztaby kryzysowe. Starostwo Powiatowe zamieściło na swojej stronie internetowej następujący komunikat:

„W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Lubartowskiego w Gminie Uścimów przypadku ptasiej grypy, w dniu 31 grudnia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie zwołane zostało przez Starostę Lubartowskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podobne spotkanie zostało zorganizowane również przez Wojewodę Lubelskiego. Służby weterynaryjne wdrażają procedury zwalczania wirusa przewidziane w takiej sytuacji. Wszystkie służby, inspekcje i straże we współpracy z weterynarią podjęły działania mające na celu zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa, ponieważ jest to podtyp wysoce zjadliwej grypy H5N8, który może zagrażać również ludziom. Szczegółowych informacji w chwili obecnej udziela wyłącznie Główny Lekarz Weterynarii.”

Zgodnie z przewidzianymi procedurami, policja zablokowała drogi w rejonie zapowietrzonych ferm. Jak podają media, w promieniu 3 kilometrów znajduje się wiele innych ferm drobiu, na których może być trzymane w sumie 350 tysięcy kur.

Dziś (czwartek) lekarze PIW zaczną wybijanie chorych ptaków na zarażonych fermach. Według podawanych szacunków, trzeba będzie uśmiercić i zutylizować 30 - 40 tysięcy sztuk. Póki co, nie wiadomo skąd wirus H5N8 wziął się akurat w tej okolicy. Jesienne przeloty dzikiego ptactwa dawno już za nami, a do wiosny jeszcze daleko.