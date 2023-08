Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z 4 listopada 2022 r. wywołała kilka miesięcy temu znaczne zmieszanie ze względu na obowiązek rejestracji zakładu drobiu niezależnie od posiadanej liczby drobiu. W związku z tym MRiRW rozpoczęto prace nad zmianą problematycznych przepisów w zakresie zgłaszania miejsca utrzymywania drobiu.

Ponadto w połowie lutego MRiRW poinformowało o braku konieczności rejestrowania drobiu utrzymywanego na własne potrzeby u Powiatowego Lekarza Weterynarii i w ARiMR. Jak tłumaczył resort rolnictwa odpowiednie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji, jednak w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Ministerstwo podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym i zaleciło, aby do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów powstrzymać się od rejestracji takiego drobiu.

Prace nad zmianą trwają, jednak na horyzoncie pojawiło się pewne zagrożenie. Wspomina o nim kancelaria Lega Artis, która podkreśla, że przepisy w zakresie rejestracji drobiu według stanu prawnego na 31.07.2023 r. są nadal obowiązujące.

„ARiMR powołuje się w swoich komunikatach na wydane w tym zakresie zalecenia, które nie stanowią prawa w Polsce. W konsekwencji braku realizacji obowiązku ustawowego może to w późniejszym czasie (po wyborach) doprowadzić do nakładania przez ten organ na Polaków kar administracyjnych, jakie przewidują te przepisy” – czytamy na stronie kancelarii.

Kancelaria podkreśla także, że zgodnie z art. 25 ustawy oraz wydanym do tej ustawy rozporządzeniem ustawodawca określił również sztywne terminy zgłoszenia narodzonego zwierzęcia, jednak kwestia ta nie jest jednoznaczna.

„Ustawa i rozporządzenie w tym zakresie pozostają sprzeczne co powoduje, że ciężko jest dociec do tego, w jakim właściwie terminie należy takie zwierzę zarejestrować. Z przepisów tych można jedynie w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, że w przypadku wywozu zwierzęcia zagranicę UE narodzonego zwierzaka osoba wywożąca ma na dokonanie tej czynności tylko 5 dni. Organ po otrzymaniu takiego zgłoszenia w trzech dniach musi wydać jej paszport dla takiego zwierzaka” – zaznacza kancelaria. „W przypadku niewykonania tego obowiązku ustawodawca przewidział kary, które wynoszą w przypadku zwierzęcia z rodziny koniowatych karę do 30-krtotnosci średniego wynagrodzenia miesięcznego a w przypadku zwierząt pozostałych do 30 tys. złotych” – dodaje.