Jak informowaliśmy już wcześniej, ognisko rzekomego pomoru drobiu (inaczej: choroby Newcastle, ND) potwierdzono tydzień temu na fermie utrzymującej około 40 tys. brojlerów kurzych zlokalizowanej w powiecie białostockim. Jak wiemy, Inspekcja Weterynaryjna prowadzi obecnie dochodzenie epizootyczne, które ma wyjaśnić źródło infekcji.

Wkrótce po potwierdzeniu ogniska ukraińskie służby weterynaryjne zdecydowały się na wstrzymanie importu jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz produktów i surowców pochodzących z drobiu za wyjątkiem produktów, które zostały przetworzone metodą gwarantującą zniszczenie wirusa choroby Newcastle.

Tymczasem Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, we wtorkowym komunikacie przypomina o wydarzeniach sprzed dwóch lat:

Wówczas to na ślad wirusa trafili śledczy z Ukrainy. Jak informował wówczas portal Ukraińska Prawda, siedem fiolek z wirusem rzekomego pomoru drobiu znaleziono w domowej lodówce pracownicy instytutu biotechnologii w Kijowie. Posiadanie wirusa przez instytut naukowy jest czymś normalnym. Pozostaje pytanie, po co kobieta wyniosła wirusa ze swojego miejsca pracy? Zdaniem śledczych fiolki były przeznaczone na sprzedaż. To oczywiste, że klienta na tego typu towar nie szuka się przez ogłoszenia w prasie czy na portalu aukcyjnym. Tak specyficzny “towar” musiał mieć konkretnego odbiorcę, który wiedział, co kupuje i jak można go użyć. Pozostaje pytanie, kto i w jakim celu kupuje kradzionego wirusa choroby, powodującej gigantyczne straty w stadach drobiu? Wygląda na to, że Inspekcja Weterynaryjna w toku wyjaśniania powrotu po blisko pół wieku choroby Newcastle maj do rozpatrzenia dodatkowy ślad.