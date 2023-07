Bardzo niepokojące wieści płyną z Podlasia. Na terenie powiatu białostockiego potwierdzono pierwsze od blisko 50 lat ognisko rzekomego pomoru drobiu – groźnej choroby niosącej ze sobą duże zagrożenie ekonomiczne.

O fakcie wystąpienia choroby poinformowało przed chwilą Radio Białystok.

Pomór pojawił się na fermie utrzymującej około 40 tys. brojlerów kurzych - wynika z doniesień rozgłośni.

Po raz ostatni rzekomy pomór drobiu obserwowano w Polsce w 1974 roku.

Czym jest rzekomy pomór drobiu?

Rzekomy pomór drobiu (inaczej choroba Newcastle) jest groźną chorobą wirusową ptactwa, w wielu aspektach przypominającą wysoce zjadliwą grypę ptaków. Tak jak HPAI charakteryzuje się ona dużą zaraźliwością, a jej śmiertelność sięga 100 proc. Mamy to jednak do czynienia z innym czynnikiem chorobotwórczym: jest nim paramyksowirus ptaków serotypu 1 (APMV-1). Wśród objawów pomoru dominują te związane z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, pokarmowego, a czasem również nerwowego. Dochodzi między innymi do wybroczyn i owrzodzeń żołądka i jelit, krwawa biegunka, duszności drżenia mięśni, porażenia nóg i skrzydeł, czy skrętu szyi.

Postępowanie w ogniskach rzekomego pomoru drobiu

Jak informuje nas Katarzyna Arłukowicz – Strankowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, rzekomy pomór drobiu jest chorobą zwalczaną z urzędu, a postępowanie w ogniskach pomoru jest analogiczne jak w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków. Stado ptaków poddawane jest eutanazji, a następnie utylizacji w wyznaczonych do tego miejscach. W budynku prowadzone jest usuwanie ściółki (obornika) i utylizacja paszy, a także niszczenie elementów wyposażenia nie dających się skutecznie zdezynfekować. Wokół fermy wyznaczany jest obszar zagrożony i zapowietrzony o promieniu odpowiednio 3 i 10 km.

Skąd rzekomy pomór drobiu w Polsce?

Katarzyna Arłukowicz – Strankowska potwierdziła, że jest to pierwsze od 1974 ognisko choroby Newcastle w Polsce. Trwa obecnie dochodzenie epizootyczne, które wskazać ma w jaki sposób wirus przedostał się do naszego kraju. Choroba ta jednak pojawia się cyklicznie w Europie. Na przestrzeni ostatniego roku potwierdzono około 10 ognisk, a wystąpiły one między innymi w Austrii, Danii, Francji, Turcji czy Mołdawii.

Zagrożony eksport polskiego drobiu

Jak poinformowano nas w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku, ograniczenia eksportowe w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu mogą być analogiczne jak w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków. Oznacza to, że poszczególne kraje będą decydować o tym, czy uznają regionalizację występowania choroby (na poziomie województwa lub powiatu), czy też zdecydują się na całkowite wstrzymanie importu drobiu z Polski.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, a także zajmuje drugie w UE miejsce pod kątem eksportu mięsa. Jest to także czwarty największy eksporter drobiu na świecie. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2022 roku krajowy sektor drobiarski wyprodukował ponad 3 miliony ton mięsa. Ponad połowa z tej puli trafiła na eksport.