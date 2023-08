Wojewoda podlaski ogłosił w zeszłym tygodniu kształt obszaru zapowietrzonego i zagrożonego występowaniem rzekomego pomoru drobiu. Ma to związek z kolejnymi ogniskami choroby.

Przypomnijmy: pierwsze ognisko rzekomego pomoru drobiu wybuchło w połowie lipca w gminie Turośń Kościelna w powiecie białostockim. Kolejne ogniska na terenie powiatu potwierdzono 24 czerwca.

W zeszłym tygodniu wojewoda podlaski wydał rozporządzenie w którym określono aktualny zasięg obszaru zapowietrzonego i zagrożonego występowaniem ND.

Gdzie wprowadzono obszar zapowietrzony rzekomym pomorem drobiu?

W myśl rozporządzenia do obszaru zapowietrzonego należą następujące tereny:

Powiat białostocki:

gmina Turośń Kościelna: miejscowości: Baciuty, Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Olki, Borowskie Żaki, Dobrowoda, Piećki, Stoczki, Topilec, Topilec Kolonia, Turośń Dolna, Zawady

gmina Choroszcz: miejscowość Zaczerlany, Kościuki, Izbiszcze

gmina Łapy: miejscowości Bokiny, Uhowo, Wólka Waniewska

gmina Dobrzyniewo Duże: miejscowości Bohdan, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Fabryczne, Fasty, Krynice, Letniki, Leńce, Nowe Aleksandrowo, Podleńce, Ponikła.

Obszary zapowietrzone rzekomym pomorem drobiu

Powiat białostocki:

miasto Białystok: osiedla Nr 8 - Antoniuk, Nr 26 - Bacieczki, Nr 2 - Białostoczek, Nr 24 - Dziesięciny, Nr 9 - Jaroszówka, Nr 22 - Leśna Dolina, Nr 7 - Młodych, Nr 6 - Przydworcowe, Nr 20 - Starosielce, Nr 23 - Wysoki Stoczek, Nr 27 - Zawady, Nr 19 - Zielone Wzgórza;

gmina Turośń Kościelna: miejscowości: Baciuty Kolonia, Barszczówka, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Kolonia Michały Borowskie, Kolonia Tołcze, Kolonia Trypucie, Kolonia Zalesiany, Lubejki, Lubejki Kolonia, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Pomigacze, Tołcze, Trypucie, Turośń Kościelna, Wysokie, Zalesiany;

gmina Choroszcz miejscowości: Babino, Barszczewo, Choroszcz, Czaplino, Gajowniki, Gajowniki Kolonia, Klepacze, Kolonia Czaplino, Oliszki, Konowały, Konowały Kolonia, Kruszewo, Mińce, Ogrodniki, Pańki, Pańki Kolonia, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogowo Majątek Kolonia, Rogówek, Ruszczany, Sienkiewicze, Szyszkowizna, Sikorszczyzna, Śliwno, Złotoria, Dzikie, Dzikie Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Porosły, Porosły Kolonia, Łyski, Żółtki, Żółtki Kolonia

gmina Łapy: miejscowości: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Oleksin, Gąsówka Bagno, Gąsówka Stara, Łapy Dębowina, Łapy, Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Łynki, Łapy Pluśniaki, Łapy Szołajdy, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Strumianka;

gmina Juchnowiec Kościelny: miejscowości: Brończany, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Ignatki Kolonia, Kolonia Koplany, Szerenosy;

gmina Suraż: miejscowości: Kowale, Suraż, Rynki, Średzińskie, Zimnochy Susły, Zimnochy Świechy;

gmina Tykocin: miejscowość Rzędziany;

gmina Dobrzyniewo Duże: miejscowości: Borsukówka, Chraboły, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Kozińce, Kulikówka, Nowosiółki, Obrubniki, Pogorzałki, Rybaki, Szaciły, Tartak, Zalesie;

gmina Wasilków: miejscowości: Burczak, Jurowce, Katrynka, Mostek, Osowicze, Podkrzemionka, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie, Wasilków, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Zaścianek;

Powiat wysokomazowiecki:

gmina Sokoły: miejscowości: Jeńki, Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna Folwark, Waniewo;

gmina Kobylin Borzymy: Kurowo;

Powiat moniecki:

gmina Krypno: miejscowość Ruda

Czym jest rzekomy pomór drobiu?

Przypomnijmy: rzekomy pomór drobiu (inaczej choroba Newcastle. ND) jest groźną chorobą wirusową ptactwa, w wielu aspektach przypominającą wysoce zjadliwą grypę ptaków. Tak jak HPAI charakteryzuje się ona dużą zaraźliwością, a jej śmiertelność sięga 100 proc. Mamy to jednak do czynienia z innym czynnikiem chorobotwórczym: jest nim paramyksowirus ptaków serotypu 1 (APMV-1). Wśród objawów pomoru dominują te związane z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, pokarmowego, a czasem również nerwowego. Dochodzi między innymi do wybroczyn i owrzodzeń żołądka i jelit, krwawa biegunka, duszności drżenia mięśni, porażenia nóg i skrzydeł, czy skrętu szyi.

Należy dodać, że choroba w żaden sposób nie jest groźna dla człowieka.