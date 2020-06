Singapur entuzjastycznie wita polskie jaja

Pierwsza partia polskiej żywności dotarła do Singapuru, gdzie spotykała się z bardzo entuzjastycznym powiataniem. W uroczystym przyjęciu transportu uczestniczyli m.in. ambasador RP w Singapurze oraz singapurski minister handlu i przemysłu Chan Chun Sing.

Pierwszy transport polskich jaj konsumpcyjnych dotarł do Singapuru w zeszły piątek. Żywność została przyjęta z entuzjazmem przez przedstawicieli administracji, między innymi ministra handlu i przemysłu oraz ambasador RP w Singapurze.

Singapurski minister handlu i przemysłu Chan Chun Sing opisując jednym z portali społecznościowych przyjęcie pierwszej partii polskiej żywności podkreślił, że Polska jest jednym z największych na świecie eksporterów jaj kurzych oraz innych produktów rolno-spożywczych. Zaznaczył również, że z niecierpliwością oczekuje na kolejne wysyłki jaj, mrożonych warzyw oraz mięsa drobiowego z Polski w najbliższych tygodniach.

Lokalne media opisując przywitanie przesyłki nie szczędziły entuzjastycznych słów ministrowi oraz polskiej żywności.

– Singapur robi krok w kierunku dywersyfikacji źródeł żywności. Singapur zawsze szczycił się bezpieczeństwem żywnościowym i obecnie zajmujemy pierwsze miejsce na świecie. Wiemy, że minister handlu i przemysłu Chan Chun Sing podchodzi do tego bardzo poważnie, ponieważ zwykle chętnie osobiście wita importowaną żywność przybywającą do Singapuru – donosił portal mustsharenews.com. – W piątek (5 czerwca) kolejna partia jaj przybyła do Singapuru, ale nie były to zwykłe jaja. To była nasza pierwsza dostawa jaj z Polski. Następnym razem, gdy będziesz w supermarkecie, wypatruj ich w dziale jaj – czytamy na portalu.

– Do tej pory jedenaście krajów miało możliwość sprzedaży na azjatycki rynek: Australia, Dania, Japonia, Malezja, Nowa Zelandia, Hiszpania, Szwecja, Korea Południowa, Tajlandia, Stany Zjednoczone i Ukraina. Rozszerzenie współpracy z polskimi producentami jest elementem strategii dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w żywność przez Singapur, aby zapobiegać gwałtownym odchyleniom w łańcuchu dostaw i wahaniom cen – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Polska Agencja Prasowa informuje, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) w Singapurze współpracuje z dwudziestoma zainteresowanymi eksportem do Singapuru polskimi producentami mrożonych i puszkowanych ryb, świeżych i mrożonych owoców, mrożonego drobiu, warzyw w puszkach i jajek. Przedsiębiorcy rozmawiają także o eksporcie mąki, makaronu i świeżych warzyw.

– Według danych GUS w 2019 roku obroty handlowe z Singapurem wyniosły 821,8 mln dolarów - wzrost o 4,7 proc. po trzech latach spadków. Jeszcze w 2015 roku wartość polsko-singapurskiego handlu sięgała 1,9 mld dolarów – informuje PAP.