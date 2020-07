Sokołów uruchamia nowy zakład przetwórczy

W czerwcu rozpoczął działalność zakład rozbioru drobiu, uruchomiony przy Oddziale Sokołów S.A. w Osiu. Dzięki tej inwestycji na rynek została wprowadzona marka Uczta Drób.

Zakład w Osiu jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w tej części Europy. Wcześniej należał do firmy Gzella, która w 2018 r. została przejęta przez Sokołów.

Powierzchnia produkcyjna zakładu w Osiu to 11 tys. mkw., a zdolności produkcyjne wynoszą 5 tys. ton miesięcznie. Załoga liczy około 500 osób. Kolejne 800 osób pracuje w sieci sklepów Delikatesy Mięsne Gzella, obejmującej blisko 220 lokalizacji w różnych rejonach kraju.

Teraz przy Oddziale Sokołów w Osiu uruchomiony został nowy zakład przetwórstwa drobiu. Realizacja inwestycji rozpoczęła się październiku 2019 roku. Przestrzeń zakładu drobiowego, na którą składa się dział rozbioru, pakowania i ekspedycji, to niemal 400 mkw. Docelowo, przy funkcjonowaniu zakładu na dwie zmiany, pracować tu ma ok. 40 osób. Zdolności produkcyjne dotyczące podziału i pakowania tuszek drobiowych wynoszą ok. 40 ton na dobę.