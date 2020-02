Świadomość żywieniowa z Kuchnią SuperTrampkarza

Kuchnia SuperTrampkarza jest nowym projektem grupy Superdrob skierowanym do młodych sportowców i ich rodziców. Jego celem jest budowanie świadomości żywieniowej. Warsztaty kulinarno-edukacyjne „Kuchni SuperTrampkarza” odbyły się w Karczewie i wzięło w nich udział 140 osób.

Program warsztatów kierowany do dzieci miał za zadanie poszerzyć świadomość żywieniową i wiedzę dotyczącą zdrowej zbilansowanej diety, szczególnie wśród młodych sportowców, jak informuje SuperDrob. Pierwsza edycja rozpoczęła się 07.01 i trwała do 05.02 bieżącego roku. Do współpracy zaproszone zostały cztery kluby sportowe z powiatu otwockiego, które na co dzień są partnerami firmy SuperDrob, Mazur Karczew, Józefovia Józefów, Vulcan Wólka Mlądzka i UKS Żagle. Każdy z klubów wyróżnił jedną drużynę, która miała okazję wziąć w udział w serii trzech warsztatów dla młodych sportowców. Warsztaty, obejmujące wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, organizowane były w Showroom, czyli kuchni do pokazów i degustacji, przy zakładzie w Karczewie.

– Jako odpowiedzialna społecznie firma spożywcza chcemy promować wiedzę o zdrowym żywieniu i edukować. Jesteśmy producentem żywności i zależy nam, żeby mieć realny wpływ na zdrowe nawyki żywieniowe konsumentów. Tutaj ważna jest praca u podstaw, stąd program warsztatów kierowany do dzieci. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowej i zbilansowanej diety, szczególnie wśród młodych sportowców, jest dla SuperDrob bardzo ważnym wyzwaniem. Dzięki programowi warsztatów „Kuchnia młodego trampkarza” możemy realizować tę misję i wcielić w życie nasze hasło „Wspieramy młode talenty” – czytamy w komunikacie prasowym.

W części wykładowej poruszane były tematy z zakresu zdrowego żywienia, odpowiedniego nawodnienia i regeneracji, ale również bezpieczeństwa i higieny w kuchni. Ze względu na duże zróżnicowanie wiekowe treść wykładów była dostosowana do każdej z grup. W części kulinarnej uczestnicy przygotowywali napoje izotoniczne i koktajle przedtreningowe z buraków, a w ramach regeneracji po wysiłku fizycznym, kulki mocy.

W warsztacie z odżywiania wraz z zawodnikami wzięli udział rodzice, którzy wysłuchali wykładu dotyczącego edukacji konsumenckiej oraz wspierania rozwoju i odżywiania młodych sportowców. Olga Sosnowska, zajmująca się edukacją w firmie SuperDrob, omówiła informacje z zakresu dokonywania mądrych zakupów, właściwego przechowywania i przyrządzania mięsa oraz bezpieczeństwa i higieny w kuchni. Wykład miał też na celu rozwianie popularnych mitów dotyczących mięsa drobiowego. Informacji na temat wpływu odżywiania na zdrowie dzieci udzieliła Patrycja Jeziak, dietetyk sportowy.

W tym czasie zawodnicy wraz z Kamilem Pietrowiczem, zawodowym kucharzem, przygotowywali zdrowy i zbilansowany posiłek potreningowy, w dwóch wariantach - potrawkę z kurczaka z kaszą pęczak i sałatką z zielonych liści oraz pieczone udko z kurczaka z warzywnymi frytkami i surówką z kapusty kiszonej.

– Na zakończenie wszyscy mieli możliwość spróbować przygotowanych przez dzieci potraw. Była to okazja, żeby lepiej się poznać w trochę innych okolicznościach niż turnieje, czy mecze, a przede wszystkim, żeby spędzić ten czas razem z dziećmi – informuje firma SuperDrob.