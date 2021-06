UE poświęciła drobiarstwo w rozmowach z Mercosur?

Czy UE poświęciła unijne drobiarstwo w rozmowach z Brazylią? Dlaczego wciąż nie załatano luki prawnej umożliwiającej import fileta z kością z Ukrainy? O aktualnych wyzwaniach dla unijnego drobiarstwa rozmawiamy z Anną Zubków z PZZHiPD.

UE negocjuje z krajami Mercosur umowę handlową. Unijne drobiarstwo obawia się zwiększenia kontyngentu importowego na brazylijski drób, co może uderzyć także w polskich producentów.

Branżę niepokoi także kwestia importu drobiu z Ukrainy - jak się okazuje, załatanie słynnej już luki w przepisach nie jest takie proste i wymaga zgody Kijowa.

Drobiarzy martwi także pomysł zakazu hodowli klatkowej w UE, na który przychylnym okiem patrzą unijni urzędnicy.

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: O porozumieniu UE z Mercosur m.in. w sprawie drobiu najgłośniej mówiło się latem 2019 r. Pisaliśmy o tym w tekście: Mięso na wtorek: Dlaczego umowa UE z Mercosur to zła wiadomość dla branży? Na jakim etapie obecnie znajdują się prace nad tą umową i czy unijna branża drobiarska powinna niepokoić się aktualnym kształtem ww. porozumienia?

Anna Zubków z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, wiceprzewodnicząca grupy roboczej Copa-Cogeca „Jaja i drób”: UE jest trzecim producentem drobiu na świecie po USA i Chinach. Produkujemy już więcej drobiu niż Brazylia. Ceny w UE są najwyższe, podobnie jak nasze standardy. Niestety, posiadamy informacje, z których wynika, że sektor drobiu został złożony w ofierze podczas negocjacji. Brazylii przyznano dodatkowe kwoty na eksport do UE i jest to 180 tys. ton drobiu. Jak to wpłynie na rynek? W momencie gdy Ukrainie przyznano 50 tys. ton dodatkowej kwoty na eksport drobiu do UE, wyliczono, że doprowadzi to do spadku produkcji drobiu w Unii Europejskiej o 6 mln sztuk tygodniowo.

Komisja Europejska twierdzi, że drób, który napływa do UE musi spełniać wspólnotowe normy. Jednak z niedalekiej przeszłości wiemy, że Brazylia przysyłała do Europy drób, który zawierał antybiotyki, które nie są zabronione w Brazylii. Zadajemy pytanie jak to sprawdzić? Otóż nie ma możliwości sprawdzenia każdej partii drobiu.

Organizacji producenckie domagają się także, by zboża produkowane w Brazylii na pasze dla zwierząt przeznaczonych na eksport do UE nie pochodziły z terenów wylesianych. Sprawa wylesiania Puszczy Amazońskiej jest jednym z tematów negocjacji. Moja uwaga podczas dyskusji dotyczyła tego, że jeżeli poświęcono drobiarstwo na rzecz innych gałęzi przemysłu, ci którzy na tym zyskają powinni zrekompensować straty w drobiarstwie. Obecnie przedstawiciele Komisji twierdzą, że trwa doprecyzowanie umów prawnych.

Jak wygląda sprawa luki w unijnych przepisach dotyczących importu ukraińskiego fileta z kością na rynek UE? (Pisaliśmy o tym zjawisku już w 2019 r. w tekście: Drób: Rośnie nieuczciwa konkurencja z Ukrainy - przyp. red.) Jak ocenia pani perspektywy na uszczelnienie przepisów lub ograniczenie w inny sposób importu drobiu z Ukrainy na rynek unijny?

Przedstawiciele Komisji Europejskiej już dwa lata temu obiecywali, że sprawa zostanie załatwiona i że szybko należy zmienić przepisy celne – wyeliminować lukę celną ,,i inne’’, która pozwala wprowadzać na rynek UE fileta z kością jako towar nieokreślony.

Jednak na kolejnych spotkaniach z KE odpowiadano nam, że przepisy celne są już zmieniane, ale zgodę na taką zmianę musi wyrazić także Ukraina. Na nasze pytania dotyczące terminu dostosowania ustawodawstwa Ukrainy do prawa unijnego (chodzi m.in. o dobrostan, program zwalczania Salmonelli, stosowanie mączek czy antybiotyków) otrzymujemy ciągle mglistą odpowiedź, że "to już się dzieje". Nie ma jednak konkretnej daty. Mówi się o kilku latach, nawet dziesięciu. W tym samym czasie Ukrainie zwiększa się kontyngent na mięso drobiowe o 50 tysięcy ton.

Całość wywiadu dostępna na portalu spożywczym.