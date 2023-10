Amerykańska Korporacja Finansowania Rozwoju wsparła holding MHP pożyczką w kwocie 250 mln dolarów. Produkująca drób na Ukrainie, ale zarejestrowana na Cyprze spółka ma wydać pieniądze na zwiększanie potencjału eksportowego. A jak producenci drobiu w Europie mają w tych okolicznościach konkurować z ukraińskim oligarchą?

Holding rolno-spożywczy MHP otrzymał pożyczkę w wysokości 250 milionów dolarów od amerykańskiej International Development Finance Corporation (DFC). Korporacja z USA oficjalnie poinformowała o tym fakcie, chwaląc się pomocą ukraińskiej firmie. Nikt nie wspomina o fakcie, iż jest to w rzeczywistości spółka zarejestrowana na Cyprze, a jedynie należąca do ukraińskiego oligarchy, który na Ukrainie produkuje drób i jaja, oraz uprawia ponad 400 tys. ha gruntów.

Nikt nie wspomina też że holding już zarobił krocie na bezcłowym imporcie drobiu do UE, oraz że MHP wypiera z unijnego rynku rodzimych producentów. Jak polscy producenci drobiu - pozbawieni wsparcia -mają konkurować w tych warunkach ze światowym potentatem, który zbudował kurniki na Ukrainie?

Na zwiększanie potencjału

Jak poinformowała Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju Stanów Zjednoczonych (DFC) przyznana holdingowi rolniczemu MHP pożyczka w wysokości 250 mln dolarów, ma zapewnić firmie środki na refinansowanie zadłużenia przedsiębiorstwa, a także kapitał na inwestycje, które zwiększą zdolności produkcyjne i eksportowe firmy. Wspomniano tu m.in. o modernizacji obiektów, w tym zapewnieniu awaryjnego zasilania, zwiększeniu pojemności magazynowej oraz rozwijaniu logistyki i transportu lądowego. Przekazane środki mają również pokryć holdingowi straty poniesione wskutek działań wojennych.

"W ramach szerszych wysiłków DFC na rzecz wsparcia ukraińskiego sektora prywatnego, DFC mobilizuje finansowanie wspierające ukraiński łańcuch dostaw produktów rolnych, aby zapewnić, że mieszkańcy Ukrainy będą mogli wyżywić siebie i swoje rodziny." - czytamy w informacji opublikowanej przez amerykańską korporację. Tyle, że MHP produkuje głównie na eksport, a jest firmą o zasięgu globalnym.

Przy okazji amerykańska korporacja pochwaliła się, że już wcześniej wsparła na Ukrainie przedsiębiorstwa w różnych sektorach pomocą w kwocie 425 mln dolarów - poprzez inwestycje kapitałowe, ubezpieczenie ryzyka politycznego, finansowanie dłużne i pomoc techniczną.

Nierówna konkurencja

Polscy drobiarze jeszcze przed otwarciem granic UE dla importu z Ukrainy musieli ostro konkurować na europejskim rynku z MHP, który produkując drób na Ukrainie nie musiał przestrzegać srogich przepisów dobrostanowych i norm jakości. Koncern przejął bowiem zakłady przetwórcze w Holandii, w których przetwarzał mięso z ukraińskich kurczaków. Ponosząc niższe koszty produkcji i będąc praktycznie samowystarczalny w kwestii zaopatrzenia w pasze, mógł cenowo wypierać konkurencję z UE.

Po wpuszczeniu drobiu z MHP bez cła wszyscy w polskiej branży drobiarskiej głośno zapytali, jak zniesienie ceł importowych w odniesieniu do spółki cypryjskiej wspierać ma walczącą Ukrainę? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

Gigantyczny wzrost importu

Komisja Europejska zdaje się również nie dostrzegać, jak import drobiu i jaj z Ukrainy destrukcyjnie wpływa na unijnych producentów. Temat ten był niedawno tematem obrad grupy roboczej „Jaja i drób” w Copa-Cogeca.

Z zaprezentowanych tam danych wynika, że od stycznia do sierpnia br. import mięsa drobiowego z Ukrainy do UE wyniósł 167 988 ton, a więc wzrósł o 72 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu zaś do takiego samego okresu 2021r. - przed zniesieniem unijnych ceł - import drobiu z Ukrainy wzrósł aż o 337 procent! Z kolei import ukraińskich jaj rok do roku wzrósł o 140 proc., a w porównaniu do 2021r. - aż o 755 procent! W tej sytuacji dla polskich czy tez hiszpańskich kurczaków i jaj brakować już zaczęło miejsca w gastronomii, a powoli także na sklepowych półkach w UE.

Apel o progi importowe

Członkowie Copa i Cogeca opowiedzieli się za wprowadzeniem progów importowych, które powodowałyby automatyczne uruchomienie środków ochronnych. Zaproponowano, aby w sytuacji gdy import w danym kwartale przekroczy średnią kwartalną z 2022 r. dalszy import był wstrzymywany, a dopuszczany jedynie kontrolowany tranzyt poza UE.

Póki co te postulaty pozostają jednak na papierze. A o wspieraniu europejskich producentów drobiu i jaj w walce z nierówną konkurencją z producentami z Ukrainy nikt jakoś ani w Brukseli, ani w Waszyngtonie nie pomyślał...