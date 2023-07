Eksperci UPEMI przekonują, że aby mogło dojść do pojawienia się w sklepach mięsa zakażonego wirusem A/H5N1 musiałoby dojść do szeregu nieprawdopodobnych wręcz zaniedbań, fot. Pixabay

UPEMI zareagowała na doniesienia Gazety Wyborczej dotyczące rzekomego występowania wirusa ptasiej grypy w mięsie drobiowym. Organizacja przekonuje, że najlepszym rozwiązaniem jest cierpliwość, spokój i poczekanie na wyniki badań, które będą mogły być w 100 proc. potwierdzone przez odpowiednie instytucje i naukowców.

Artykuł zamieszczony w Gazecie Wyborczej wprost stwierdza, że w polskich sklepach sprzedawane jest mięso drobiowe, które jest zarażone wirusem ptasiej grypy. Informacje te są powiązane z głośną w ostatnich dniach sprawą zachorowań kotów domowych na ptasią grypę. Informacje zawarte w artykule wywołały natychmiastową reakcję profesora Krzysztofa Pyrcia jednego z naukowców, który badał próbki przekazane przez właścicieli kotów.

Sprawę należy szczegółowo wyjaśnić

– Jesteśmy przekonani, że reakcja profesora jest bardzo odpowiednia i pod każdym względem właściwa – mówi Agnieszka Jamiołkowska, dyrektor zarządzająca UPEMI. – W wystosowanym komunikacie profesor Pyrć stwierdza, że artykuł nadinterpretuje wyniki przeprowadzonych przez niego badań. Co znaczące podkreśla on, że sprawę należy szybko i szczegółowo wyjaśnić, po to, aby nie rzucać fałszywych lub niesprawdzonych oskarżeń, które mogą zagrozić polskiej branży drobiarskiej. My również zalecamy spokój – dodaje.

Musiałoby dojść do szeregu nieprawdopodobnych wręcz zaniedbań

Eksperci UPEMI przekonują również, że aby mogło dojść do pojawienia się w sklepach mięsa zakażonego wirusem A/H5N1 musiałoby dojść do szeregu nieprawdopodobnych wręcz zaniedbań, które musiałyby mieć miejsce u hodowców, przetwórców, i w sieciach handlowych. Każdy z tych podmiotów podlega kontroli i to więcej niż jeden raz. UPEMI zauważa również, że jeśli w artykule padają tak poważne zarzuty, a jego wymowa ma na celu przekazanie opinii publicznej ostrzeżenia przed potencjalnym zagrożeniem, to należałoby zastosować się do praktyk jakie podejmuje Inspekcja Weterynaryjna czy GIS.

W artykule nie pada żadna nazwa sieci handlowej ani producenta