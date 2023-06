„Już w trakcie rozpoczęcia kryzysu zbożowego zwracaliśmy uwagę na to, że należy wprowadzić strategiczne i długofalowe rozwiązania, które będą miały na celu ochronę polskich hodowców i producentów mięsa, w szczególności drobiu. Wraz z informacją KE ws. przedłużenia liberalizacji handlu z Ukrainą temat ten stał się ponownie aktualny, a długofalowych rozwiązań nie widać” – zaznaczył Wiesław Różański, prezes UPEMI.

Na stronach Komisji Europejskiej ukazała się informacja, że dotychczasowe, ułatwione zasady handlu z Ukrainą zostają przedłużone o kolejny rok, do czerwca 2024 r., jak informuje UPEMI.

Unia Europejska za przedłużeniem liberalizacji handlu z Ukrainą

W swoim komunikacie Komisja Europejska stwierdza, że „do 15 września 2023 r. UE stopniowo wycofuje wyjątkowe i tymczasowe środki zapobiegawcze przyjęte 2 maja 2023 r. w odniesieniu do importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy w ramach wyjątkowego środka ochronnego przewidzianego w rozporządzeniu w sprawie autonomicznych środków handlowych. Zakres tych środków zostaje dodatkowo ograniczony z 17 do 6 pozycji taryfowych w odniesieniu do czterech objętych nimi produktów. Te tymczasowe i ukierunkowane środki zostały przyjęte ze względu na wąskie gardła logistyczne dotyczące tych produktów w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i na Słowacji oraz pod warunkiem, że państwa członkowskie nie utrzymają żadnych środków ograniczających. Stopniowe wycofywanie umożliwi znaczne usprawnienie korytarzy solidarnościowych oraz sprostanie wyzwaniom związanym z wywiezieniem ukraińskiego zboża z kraju na te żniwa.”

Brak rozwiązań mających chronić polskich hodowców i producentów mięsa

Prezes zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Wiesław Różański twierdzi, że poprzednio zgłaszane postulaty dotyczące wprowadzenia środków chroniących polski rynek przed napływem tańszego mięsa drobiowego z Ukrainy są nadal aktualne.

– Już w trakcie rozpoczęcia kryzysu zbożowego zwracaliśmy uwagę na to, że należy wprowadzić strategiczne i długofalowe rozwiązania, które będą miały na celu ochronę polskich hodowców i producentów mięsa, w szczególności drobiu. Wraz z powyższą informacją Komisji Europejskiej temat ten stał się ponownie aktualny, a długofalowych rozwiązań nie widać – zaznaczył Różański.

Ochrona rynku w przypadku rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne kraje

Prezes UPEMI twierdzi, że problem ten nie powinien być jednoznacznie związany z wojną w Ukrainie. Należy zastanowić się i przygotować do tego jak chronić polski rynek w przypadku rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne kraje. Według niego przygotowanie odpowiednich, rozsądnych przepisów krajowych oraz danie czasu polskim rolnikom i producentom mięsa na przygotowanie się do zachodzących obecnie zmian, jest kluczowe i powinno zacząć się w tej chwili, tak aby nie dochodziło do sytuacji, w których należy gasić pożary, jak wskazuje UPEMI.