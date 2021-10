USA: Walka z salmonellą w produktach drobiowych

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) chce dalej ograniczać zanieczyszczenie produktów drobiowych salmonellą, aby przeciwdziałać infekcjom przez nią wywoływanym, które nadal prowadzą do licznych chorób wśród konsumentów.

Jak stwierdziło USDA, pomimo stałego spadku skażenia salmonellą z produktów drobiowych, każdego roku u ponad miliona osób nadal diagnozuje się salmonellozę. Szacuje się, że około 23 proc. tych infekcji jest spowodowanych spożywaniem mięsa z kurczaka i indyka.

Celem jest zmniejszenie zachorowalności do 2030 r. o 25 proc. w porównaniu do średniej z lat 2016-2018, a więc do 11,5 na 100 tys. mieszkańców. Dotychczasowe wysiłki nie wystarczają. Dlatego Biuro ds. Bezpieczeństwa Żywności (FSIS) w pierwszej kolejności zbierze dane na temat rozwoju przyszłych środków zapobiegających zanieczyszczeniu salmonellą w całym łańcuchu dostaw drobiu i w systemie produkcyjnym oraz w celu lepszej ochrony zdrowia publicznego.

Dzięki nowym dowodom naukowym sugerującym, że nie wszystkie serotypy Salmonella wywołują choroby u ludzi z równym prawdopodobieństwem, FSIS skupi się na tych serotypach Salmonelli i czynnikach zjadliwości, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Resort podkreślił, że inicjatywa wymaga współpracy i stałego dialogu z sektorem drobiarskim, konsumentami i naukowcami.