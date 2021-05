Webinar: Wyeliminować ryzyko zakażeń wirusem grypy ptaków – bioasekuracja stada

W związku z trudną sytuacją epizootyczną związaną z szerzeniem się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w krajowych stadach drobiu, zapraszamy na webinar pt. Zaawansowana bioasekuracja - ochrona stada przed wirusem grypy ptaków. Już 18 maja, podczas spotkania on-line omówimy szeroko zagadnienia związane z bioasekuracją stad, w tym przerwanie transmisji wirusa, czy kontroli barier w gospodarstwach dla wnikania patogenów.

W tym roku polskie stada drobiarskie zostały zdziesiątkowane przez wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Od stycznia do 28 kwietnia br. na terenie Polski potwierdzono aż 272 ogniska w krajowych stadach i już dziś wiemy, że to jeszcze nie koniec. Największymi stratami są dotknięte województwa wiodące w produkcji drobiarskiej, czyli mazowieckie i wielkopolskie.

Aktualne szacunki strat mówią o skali wynoszącej 1/3 konsumowanego mięsa kurzego w Polsce, do tego dochodzą jeszcze pozostałe gatunki drobiu jak kaczki, gęsi i indyki, których stada również zostały zdziesiątkowane. Deficyt mięsa jak i odbudowa zlikwidowanych stad może potrwać nawet do 12 miesięcy, co będzie nie bez znaczenia dla utrzymania krajowej produkcji drobiu, eksportu ale i rentowności gospodarstw.

W obecnej sytuacji zwalczania ognisk grypy ptaków, ale i planów późniejszego zasiedlania obiektów inwentarskich, istotne okazuje się nie tylko potrzebne dzisiaj przerwanie łańcucha zakażeń, ale i wyeliminowanie słabych elementów bioasekuracji w krajowych stadach.

Ponownie zasiedlane kurniki muszą być przygotowane w najwyższym standardzie bioasekuracji, by ryzyko powtórnego zawleczenia wirusa do stada zostało wyeliminowane.

Jak pokazują doświadczenia tegorocznego sezonu wirusa grypy ptaków, słabym elementem krajowej produkcji okazuje się wysoka, regionalna koncentracja towarowej produkcji drobiu, w szczególności na terenie północnego Mazowsza.

To powoduje, że dużego znaczenia nabiera utrzymywanie jak najwyższych standardów bioasekuracji w obrębie gospodarstw, ale i pomiędzy różnymi stadami, które często znajdują się w bliskim sąsiedztwie.

Dlatego, podczas najbliższego webinaru, który odbędzie się 18 maja br. w portalu farmer.pl wraz z Arunee Thanasarasakulpong z firmy Elanco omówimy szeroko zagadnienia związane z biologiczną ochroną stad, w tym kontroli barier przenikania wirusa do gospodarstwa i na stado, przerwanie łańcucha transmisji patogenu dzięki skutecznej bioasekuracji na fermach, a także zmniejszenie presji innych drobnoustrojów patogennych, obecnych w otoczeniu hodowanego drobiu.

Wszystkich zainteresowanych hodowlą drobiu w wysokim standardzie bioasekuracji zapraszamy 18 maja, na godzinę 13.00, do uczestnictwa i zadawania pytań w trakcie webinaru, transmitowanego na żywo na stronie farmer.pl!