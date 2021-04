Wirus grypy ptaków nie do zatrzymania. Do likwidacji trafią miliony sztuk drobiu

Zaledwie pięć dni i 27 ognisk wirusa grypy ptaków, co oznacza ponad 900 tys. drobiu do utylizacji. Niestety, ale patrząc na bieżącą sytuację na terenie powiatu żuromińskiego, to jeszcze nie koniec, a wręcz wierzchołek góry lodowej.

Ptasia grypa zbiera największe żniwo na fermach w woj. mazowieckim i wielkopolskim.

W ciągu pięciu dni potwierdzono 27 ognisk wirusa grypy ptaków, do likwidacji przeznaczono ponad 900 tys. szt. drobiu.

Praktycznie najtrudniejsza sytuacja związana z ogniskami ptasiej grypy jest w pow. żuromińskim, gdzie występuje wysoka koncentracja produkcji drobiu.

Według oficjalnych komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii w dniach 7-11 kwietnia 2021 r. stwierdzono 27 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Są to ogniska nr 117 - 143, podtyp H5N8.

Jednak wiadomo, że koncentracja produkcji drobiu, chociażby w powiecie żuromińskim jest na tyle wysoka, że wirus z łatwością przetacza się przez kolejne kurniki. Jak informuje rdc.pl następne ogniska ptasiej grypy zostały dziś potwierdzone: –Już wiadomo, że trzeba będzie zutylizować ponad 4 mln sztuk drobiu – mówi Jarosław Gałka, kierownik referatu zarządzania kryzysowego w Żurominie. – W tej chwili na terenie powiatu żuromińskiego mamy potwierdzone 42 ogniska grypy ptaków. Podejrzenia w tej chwili mamy na 15 fermach – wyjaśnia dla rdc.pl.

Fala ognisk ptasiej grypy pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia restrykcji w ramach obszaru zapowietrzonego i zagrożonego na terenie m.in. powiatów żuromińskiego, mławskiego, a także sierpeckiego. Natomiast te tereny, które nie zostały włączone do ww. obszarów, we wspomnianych powiatach, zostają określone jako obszar zamknięty.

Wojewoda mazowiecki podjął też decyzję o zamknięciu drogi wojewódzkiej 541 pomiędzy Franciszkowem a Bieżuniem, ograniczenia nie dotyczą mieszkańców, pojazdów uprzywilejowanych jak i osób pracujących przy zabezpieczaniu czy likwidacji ognisk.

Ogniska wirusa grypy ptaków w dniach 7-11 kwietnia 2021 r. (za GIW).

Ognisko HPAI nr 2021/117 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 13 136 brojlerów kurzych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Gapowo w gminie Stężyca powiat kartuski, woj. pomorskie.

Ognisko HPAI nr 2021/118 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym w którym utrzymywano 7 922 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Biczyce Górne w gminie Chełmiec, powiat nowosądecki, woj. małopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/119 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 4 257 ptaków: 4 211 kaczek rzeźnych i 46 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sobiesęki w gminie Brzeziny, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/120 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 13 941 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Stawiszyn-Zwalewo w gminie Bieżuń, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/121 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 51 922 ptaków: 3 394 kaczek i 48 528 kur w okresie odchowu. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Simoradz w gminie Dębowiec, powiat cieszyński, woj. śląskie.

Ognisko HPAI nr 2021/122 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 34 787 kur reprodukcyjnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Dębsk w gminie Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/123 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 17 000 kur w okresie odchowu. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Stawiszyn Zwalewo w gminie Bieżuń, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/124 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym w którym utrzymywano 6 490 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Stok Nowy w gminie Błaszki, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

Ognisko HPAI nr 2021/125 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 5 100 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kwasków w gminie Błaszki, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

Ognisko HPAI nr 2021/126 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 15 000 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sadłowo Parcele w gminie Bieżuń, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/127 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 8 600 kur reprodukcyjnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Ługi w gminie Szreńsk, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/128 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 46 509 kur reprodukcyjnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kunki w gminie Szreńsk, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/129 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 320 000 brojlerów kurzych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Rzężawy w gminie Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/130 zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 19 473 ptaków: 19 352 kury w okresie odchowu, 35 kur niosek. 84 kaczki i 2 gęsi. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Markowa w gminie Markowa, powiat łańcucki, woj. podkarpackie.

Ognisko HPAI nr 2021/131 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 25 135 kur reprodukcyjnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Dźwierzno w gminie Bieżuń, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Ognisko HPAI nr 2021/132 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 14 519 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sobiesęki w gminie Brzeziny, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/133 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 5 977 kur rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Piegonisko-Kolonia w gminie Brzeziny, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/134 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie przydomowym, w którym utrzymywano 43 kury nioski. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kamionka Mała w gminie Laskowa, powiat limanowski, woj. małopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/135 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 73 538 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Gać Kaliska w gminie Koźminek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/136 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie przydomowym, w którym utrzymywano 96 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Mystków w gminie Kamionka Wielka, powiat nowosądecki, woj. małopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/137 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 11 640 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Biskupczyce Zabaryczne w gminie Mikstat, powiat ostrzeszowski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/138 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 38 101 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Palaty w gminie Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/139 zostało stwierdzone 8 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 7 574 ptaków: 4 480 kaczek rzeźnych, 3 024 gęsi rzeźnych i 170 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sobiesęki w gminie Brzeziny, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/140 zostało stwierdzone 11 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 60 901 kur reprodukcyjnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sochy w gminie Iłowo-Osada, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.

Ognisko HPAI nr 2021/141 zostało stwierdzone 9 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 89 990 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kobylarka w gminie Szczytniki, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/142 zostało stwierdzone 9 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 8 968 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Piegonisko-Kolonia w gminie Brzeziny, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/143 zostało stwierdzone 9 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 6 013 ptaków: 4 049 kaczek rzeźnych i 1 964 gęsi rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Strużka w gminie Szczytniki, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Drób poddawany jest zabiciu i utylizacji, a wokół ognisk zostały wyznaczone obszary zapowietrzone (w promieniu 3 km) i zagrożone (w promieniu 10 km).