Władze Filipin uznały polski system regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Jak przekazał Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) służby właściwe Republiki Filipin poinformowały o uznaniu polskiego systemu regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na poziomie województw.

Filipiny uznały polski system regionalizacji grypy ptaków

Eksport mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych będzie możliwy z towarzyszeniem bilateralnie uzgodnionych świadectw zdrowia:

świadectwo weterynaryjne dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych na Filipiny (opublikowane na stronie GIW wg ścieżki dostępu: HANDEL/IMPORT/EKSPORT → Wywóz z Polski poza UE → Żywność → Filipiny)

świadectwo weterynaryjne dla jaj wylęgowych lub piskląt jednodniowych z gatunków kury domowej i indyka eksportowanych z Polski do Republiki Filipin (opublikowane na stronie GIW wg ścieżki dostępu: HANDEL/IMPORT/EKSPORT → Wywóz z Polski poza UE → Zwierzęta i materiał biologiczny → Filipiny)

Listy krajów akredytowanych przez Filipiny

Punkt 7.1. świadectwa weterynaryjnego dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych na Filipiny zawiera poświadczenie, iż: „Drób, z którego zostało pozyskane mięso, urodził się i został wyhodowany w Polsce lub został przemieszczony do Polski z krajów akredytowanych przez Filipiny, w których nie obowiązują tymczasowe ograniczenia dotyczące drobiu i produktów drobiowych. Aktualne listy krajów akredytowanych są dostępne odpowiednio:

a) listy krajów akredytowanych do eksportu mięsa na rynek Filipin pod linkiem. Należy kliknąć zakładkę "Accredited Countries Approved to Export Meat into the Philippines" [„Akredytowane kraje zatwierdzone do eksportu mięsa na Filipiny”] w celu otwarcia pliku pdf

b) listy krajów akredytowanych do eksportu zwierząt pod linkiem