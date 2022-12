Zdaniem analityków presja kosztowa będzie w kolejnych kwartałach stopniowo wygasać, tworząc przestrzeń do spadku cen skupu drobiu, fot. Shutterstock

Spadek cen skupu drobiu ograniczany jest przez utrzymującą się presję kosztową w branży drobiarskiej, która wymusza na producentach przerzucanie rosnących kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw. Jednak zdaniem analityków z Credit Agricole presja kosztowa będzie w kolejnych kwartałach stopniowo wygasać, tworząc przestrzeń do spadku cen skupu drobiu.

W ostatnich miesiącach doszło do nieznacznej korekty i spadku cen skupu drobiu. W znacznym stopniu wynika to z odbudowy potencjału produkcyjnego polskiego sektora drobiarskiego, jak podkreślają analitycy z Credit Agricole w najnowszej AGROmapie dodając, że 12-miesięczna średnia ruchoma dla wylęgów kurcząt brojlerów przekroczyła już poziom obserwowany pod koniec 2020 r., czyli tuż przed pojawieniem się licznych przypadków ptasiej grypy w Polsce. Co więcej, kształtuje się ona obecnie na poziomie zgodnym z jej długookresowym trendem.

„Jednocześnie czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen skupu drobiu jest słabnący popyt będący efektem wysokich cen mięsa drobiowego i obniżającej się siły nabywczej konsumentów” – podkreślają analitycy.

W ocenie autorów raportu, spadek cen skupu drobiu ograniczany jest jednak przez utrzymującą się presję kosztową w branży drobiarskiej, która wymusza na producentach przerzucanie rosnących kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw. Jednak zdaniem analityków presja kosztowa będzie w kolejnych kwartałach stopniowo wygasać, tworząc przestrzeń do spadku cen skupu drobiu.

Silny wzrost wartości polskiego eksportu drobiu

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do września 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 57,0 proc. r/r wobec wzrostu o 11,3 proc. w analogicznym okresie 2021 r., co, w ocenie analityków, było zarówno efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów, jak również większego wolumenu sprzedaży.

Poprawa opłacalności produkcji drobiu

„Cena skupu drobiu wyniosła w październiku 6,50 zł/kg (+52,9 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,33 zł/kg (+45,2 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w październiku 2,78 wobec 2,64 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym” – informują analitycy z Credit Agricole.

Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu autorzy raportu prognozują, że cena skupu drobiu na koniec 2022 r. wyniesie ok. 6,20 zł/kg oraz ok. 5,50 zł/kg na koniec 2023 r.

Początek 2023 r. przyniesie korektę i spadek cen jaj

W ostatnich miesiącach doszło do bardzo silnego wzrostu cen jaj. Potwierdziła się zatem ocena analityków z Credit Agricole, zgodnie z którą odnotowany w III kw. br. spadek cen jaj był przejściowy.

W kierunku wzrostu cen oddziałuje obniżona podaż jaj, a także wysoka presja kosztowa, z jaką zmagają się ich producenci, jak stwierdzają analitycy dodając, że w najbliższych miesiącach oczekują korekty cen, niemniej uważają, że będą kształtowały się one w trendzie wzrostowym.

Silny wzrost polskiego eksportu jaj

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do września 2022 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 79,9 proc. r/r wobec spadku o 14,6 proc. w analogicznym okresie 2021 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i wyższego wolumenu sprzedaży.

Silna poprawa opłacalności produkcji jaj

Autorzy raportu zaznaczyli, że cena skupu jaj klasy M w październiku wyniosła 64,06 zł/100 sztuk (+73,1 proc. r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na poziomie 2,00 zł/kg (+39,6 proc. r/r). W konsekwencji w październiku relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 32,20 wobec 25,96 przed rokiem, wskazując na silną poprawę opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym.

„Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2022 r. wyniesie ok. 55 zł/100 sztuk oraz ok. 50 zł/100 sztuk na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu i jaj jest kształtowanie się cen energii oraz pasz, a także przebieg ptasiej grypy w obecnym sezonie w Europie” – podkreślają analitycy.