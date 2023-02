Osoby utrzymujące drób przyzagrodowo powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji zakładu drobiu w ARiMR. Wprowadzenie obowiązku rejestracji „zakładu drobiu” niezależnie od posiadanej liczby drobiu jest dużym zaskoczeniem i wydaje się absurdalne, jak stwierdza prezes KRIR.

Na początku tego miesiąca zaczęły pojawiać się doniesienia, że każdy pomiot utrzymujący drób musi zgłosić ten fakt do komputerowej bazy danych, nawet małe przydomowe gospodarstwa.

Wczoraj, tj. 08.02.2023 r., w kwestii tej zainterweniował Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zwrócił się on do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa, „o pilną interwencję w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt”.

Chów przyzagrodowy powinien być zwolniony z tego obowiązku

„Osoby utrzymujące drób przyzagrodowo powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji zakładu drobiu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzenie obowiązku rejestracji <<zakładu drobiu>> niezależnie od posiadanej liczby drobiu jest dużym zaskoczeniem i wydaje się absurdalne” – zaznaczył Szmulewicz.

„Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/429, które wymaga rejestracji zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym drób, odstępstwa od tego obowiązku są możliwe w przypadku zakładów stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego” – dodał prezes KRIR.

Zwolnienie osób utrzymujących drób przyzagrodowo z tego obowiązku jest uzasadnione ze względu na fakt, że utrzymywanie drobiu w małych ilościach we własnych gospodarstwach rolnych czy przy domostwach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zdrowia publicznego, jak podkreślił Szmulewicz.