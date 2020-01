Zamykają się kolejne granice dla polskiego drobiu

W jednym z dzisiejszych komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii czytamy, że z dniem 3 stycznia br. towary drobiowe, pochodzące z całego terytorium Polski zostały objęte zakazem importu na rynek Republiki Południowej Afryki. Ograniczenia w imporcie drobiu z Polski wprowadziły również Ukraina i Hongkong. Decyzje spowodowane są wystąpieniem ostatnich ognisk grypy ptaków w kraju.

GLW informuje dzisiaj, że z dniem 3 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna RPA poinformowała polską weterynarię o wprowadzeniu zakazu eksportu związanego w wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI u drobiu.

Następujące towary pochodzące z całego terytorium Polski zostały objęte zakazem importu na rynek RPA: żywy drób, gołębie i inne ptaki; jaja (z wyłączeniem SPF); świeże (w tym mrożone) mięso drobiowe.

Poinformowano ponadto, iż nie będą wydawane nowe weterynaryjne zezwolenia importowe (veterinary import permits) dla ww. produktów. Niewykorzystane zezwolenia zostaną anulowane, a importerzy zobowiązani są do zwrotu ww. zezwoleń.

Produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer otrzymał ważne zezwolenie importowe (veterinary import permit).

Wystąpienie grypy ptaków w Polsce i rosnąca liczba ognisk choroby wiąże się z ryzykiem dalszego ograniczania zakupów polskiego drobiu przez inne kraje trzecie, nie tylko RPA ale i Chiny. W okresie od I-X 2019 r. polscy producenci wysłali do RPA 42,6 tys. t mięsa i podrobów drobiowych, do Chin 25,6 tys. t. Łączny eksport drobiu (CN 0207) w I-X 2019 z Polski to 1,21 mln t. Warto pamiętać, że głównym rynkiem wysyłkowym dla polskiego drobiu pozostaje UE, w ramach której obowiązują zasady regionalizacji.

Do ograniczeń wprowadzonych przez RPA dołącza się też zakaz importu drobiu, produktów oraz surowców drobiowych, za wyjątkiem produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej, ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w Polsce, wprowadzony przez służbę weterynaryjną Ukrainy – informuje dzisiaj w swoim kolejnym komunikacie GLW, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej ukraińskiej służby weterynaryjnej.

Tymczasowy zakaz importu drobiu i produktów drobiowych z powiatu lubartowskiego po wystąpieniu ogniska grypy ptaków w końcówce 2019 r., wprowadził również Hongkong – informował o tym 3 stycznia br. GLW.