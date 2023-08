Na początku sierpnia br. zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z prośbą o wyjaśnienia w kwestii rejestracji drobiu przez osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby. Przypomnijmy, że w lutym ministerstwo rolnictwa wydało komunikat, w którym poinformowało o braku konieczności rejestrowania drobiu utrzymywanego na własne potrzeby u Powiatowego Lekarza Weterynarii i w ARiMR.

Jak tłumaczył resort rolnictwa odpowiednie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji, jednak w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Ministerstwo podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym i zaleciło, aby do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów powstrzymać się od rejestracji takiego drobiu.

Pojawiły się jednak pewne wątpliwości, gdyż zalecenia nie stanowią prawa i brak realizacji obowiązku ustawowego może doprowadzić do nakładania na Polaków kar administracyjnych.

Ponadto Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wystosowanym piśmie zaznacza, że docierają do niego wieści o ukaranych posiadaczach drobiu.

Zarząd Izby zapytał wojewódzkiego lekarza weterynarii czy rolnikom grożą sankcje z tytułu niezarejestrowania drobiu, który utrzymywany jest na własne potrzeby.

W odpowiedzi Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. państwa członkowskie mogą zwolnić z wymogu rejestracji zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, stwarzające nieistotne ryzyko, jak przewidziano w art. 85 rozporządzenia (UE) 2016/429.

Wskazał także, że MRiRW mając na uwadze potrzebę doprecyzowania zasad rejestracji podjęło działania zmierzające do nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Projekt ustawy zawierający rozwiązania w tym zakresie został przygotowany i zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Zgodnie z przyjętymi założeniami zwolnienie z obowiązku rejestracji przez powiatowego lekarza weterynarii będzie skutkować brakiem konieczności zgłaszania do komputerowej bazy danych ARiMR. Obecnie nadal trwają prace w tym zakresie" – tłumaczył ZWLW.

ZWLW zaznaczył także, że zgodnie z wydanym w lutym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rekomendacjami Głównego Lekarza Weterynarii powiatowi lekarze weterynarii wstrzymali procedury rejestracji drobiu utrzymywanego na użytek własny. Dodał też, że na terenie województwa zachodniopomorskiego powiatowi lekarze weterynarii nie nakładali kar na rolników utrzymujących drób na własne potrzeby.

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wskazał, że nadal obowiązuje jednak nakaz zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

"Niezależnie od powyższego stanowiska należy mieć na uwadze, że nadal obowiązuje nakaz zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc utrzymywania drobiu, w tym drobiu utrzymywanego na użytek własny" – podkreślono w piśmie.

Jak wskazał ZWLW, obowiązek ten wynika z § 1 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z którym nakazuje się zgłaszanie do PLW miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

"Reasumując drób utrzymywany na własne potrzeby, w sytuacji gdy mięso lub jaja z tego drobiu są przeznaczane w tym samym celu, zgodnie ze stanowiskiem MRiRW nie podlega rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale obowiązuje zgłaszanie miejsc utrzymywania drobiu do powiatowego lekarza weterynarii. Oznacza to, że takiemu gospodarstwu nie będzie nadawany weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI), jednak PLW będzie posiadał wiedzę na temat miejsc utrzymywania drobiu. Jest to istotna informacja pozwalająca na prowadzenie prewencji i zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)" – podkreślił ZWLW.