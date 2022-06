We Francji od tygodnia można ubiegać się o dopłaty, które mają pokryć część wzrostu kosztów pasz: Fot. Shutterstock

Francuscy hodowcy zwierząt mają otrzymać 308,5 mln euro pomocy państwa.

We Francji rząd uruchomił wsparcie dla właścicieli zwierząt ogłoszone w ramach „planu odporności”. Od tygodnia można ubiegać się o dopłaty, które mają pokryć część wzrostu kosztów pasz.

Według francuskiego ministerstwa rolnictwa, łączna kwota 308,5 mln euro zostanie udostępniona dla właścicieli zwierząt w ramach wstępnego pakietu pomocy, z którego skorzystają wyłącznie właściciele zwierząt we Francji kontynentalnej. Planowane są dalsze pakiety dla wysp i terytoriów zamorskich, a także dla zintegrowanych firm zajmujących się hodowlą zwierząt.

100 000 firm powinno na tym skorzystać

Paryż zapowiedział łącznie 400 mln euro, wraz z 89 mln z europejskiej rezerwy kryzysowej. Celem jest złagodzenie skutków wojny na Ukrainie i wsparcie sektorów szczególnie dotkniętych wzrostem kosztów pasz.

Według oficjalnych informacji z pakietu pierwszej pomocy mogło skorzystać ponad 100 tys. firm; W zależności od stopnia uzależnienia od kupowanej paszy, na jednego odbiorcę przypadnie od 1000 do 35 000 euro Według ministerstwa, podstawą naliczania pomocy są wydatki na zakup pasz od 16 marca 2021 do 15 lipca 2021.

Zależność od paszy, co najmniej 10 proc.

Firmy, których koszty przekraczają 3000 euro a „uzależnienie od paszy” wynosi, co najmniej 10 proc., mogą się ubiegać o pomoc. Koszt pasz wynika z udziału wydatków na zakup pasz w całkowitych kosztach operacyjnych.

W przypadku zależności od 10 do 30 proc. rolnicy otrzymają ryczałt w wysokości 1000 euro. Jeżeli udział wynosi od 30 do 50 proc., pokrywane jest 40 proc. dodatkowych kosztów. Jeśli wydatki na paszę stanowią ponad 50 proc. całkowitych kosztów, państwo przejmuje 60 proc. dodatkowego obciążenia. Według resortu do kalkulacji kosztów dodatkowych stosuje się jednolitą stawkę 40 proc., która ma odzwierciedlać oczekiwany wzrost kosztów w tym roku.