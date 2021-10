Hiszpania: Limitowanie stada krów jest opóźnione

W Hiszpanii prawdopodobnie opóźni się opracowanie dekretu królewskiego o organizacji gospodarstw mlecznych, który przewiduje między innymi limit populacji zwierząt. Rząd domaga się maksymalnej wielkości stada 725 krów mlecznych w nowych oborach.

Według hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa, które przedłożyło projekt, termin składania uwag na wysłuchanie publiczne został przedłużony o 26 dni do 10 listopada.

Maksymalnie 725 krów lub 1400 tuczników w nowych obiektach

Ministerstwo dekretem chce ustanowić szereg nowych wymagań dla hodowli bydła mlecznego w Hiszpanii, które mają sprostać wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska i bioasekuracji oraz zdrowia i ochrony zwierząt. W szczególności planowane jest m.in. wprowadzenie minimalnej odległości 500 m od istniejących obór od nowych budynków, aby utrudnić rozprzestrzenianie się epidemii.

Ponadto hodowca musi dbać, o jakość wody pitnej i utrzymywać osobne kojce dla chorych w celu oddzielenia chorych zwierząt. W centrum zainteresowania mediów jest jednak zastrzeżenie, że wielkość nowych budynków gospodarskich powinna być ograniczona do maksymalnie 725 krów mlecznych lub 1400 tuczników. To znacznie więcej niż średnia wielkość gospodarstwa, która według danych rządu w 2020 r. wynosiła w hodowli bydła mlecznego - 64 krowy.

Gospodarstwo mleczne chce zwiększyć obsadę do 7200 krów

Jednak w Hiszpanii budowa ogromnych gospodarstw w bardzo dużej liczbie od wielu lat wywołuje poruszenie w dyskusjach politycznych i społecznych.

W czołówce przeciwników takich zakładów znajduje się organizacja Greenpeace, która zaledwie kilka dni temu przedstawiła przedstawicielom Ministerstwa Środowiska w Madrycie 237 tys. podpisów przeciwko takim gospodarstwom.

Według krytyki Greenpeace, są one między innymi źródłem zanieczyszczenia wody i emisji gazów cieplarnianych i nie gwarantują ani ochrony konsumentów, ani zwierząt. Budowa ogromnych gospodarstw i rozbudowa takich obiektów ma być zabroniona. Ekolodzy widzą pilną potrzebę działania m.in. w odniesieniu do farmy mlecznej w Caparroso w północnej Hiszpanii między Pampeluną a Saragossą, której obsada ma zostać zwiększona z obecnych 5200 krów mlecznych do 7200 w przyszłości.

Nie tylko Greenpeace walczy z dużymi obiektami hodowlanymi

Ponadto Greenpeace wezwał do zapobieżenia planowanej budowie farmy z 22 000 krów mlecznych w Noviercas na zachodzie Saragossy. Również ruchy obywatelskie podejmują działania przeciwko dużym obiektom inwentarskim. Na przykład w Cuenca zebrano łącznie 40 000 podpisów przeciwko budowie farmy z 1,5 milionami kur niosek.

W Castilléjar niedaleko Granady hodowla świń, która co roku sprzedaje około 650 000 prosiąt, doprowadziła do powstania lokalnych protestuacyjnych ruchów obywatelskich.