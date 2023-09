Od końca sierpnia w hiszpańskich rzeźniach kamery są obowiązkowe w niektórych obszarach. Ma to na celu umożliwienie dodatkowych kontroli dobrostanu zwierząt.

Dekret królewski

Hiszpania jest pierwszym krajem w UE, który wprowadził obowiązkowy monitoring wideo w swoich rzeźniach. Rok po decyzji rady ministrów, 24 sierpnia 2023 roku wszedł w życie dekret królewski w sprawie obowiązkowego monitoringu wizyjnego w hiszpańskich rzeźniach.

Mniejsze rzeźnie mają rok na wprowadzenie monitoringu

Jak ogłosiła Agencja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (Aesan), wszystkie rzeźnie muszą teraz posiadać system kamer umożliwiający dodatkowe kontrole dobrostanu zwierząt. Tylko mniejsze przedsiębiorstwa i rzeźnie mobilne mają jeszcze rok na zainstalowanie takiego systemu. Stosowanie monitoringu wizyjnego nie zwalnia jednak operatorów rzeźni z dalszych kontroli dobrostanu zwierząt, które należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami – podkreślił organ.

Zasady instalacji monitoringu

Pionierska rola w UE Zdaniem Aesan, dzięki temu rozwiązaniu Hiszpania jest obecnie pionierem w zakresie ochrony zwierząt poprzez obowiązkowy monitoring kamer w Unii Europejskiej. Zapewniają one obrazy obszarów, w których obecne są żywe zwierzęta. Należą do nich strefy rozładunku, korytarze przejazdowe oraz miejsca, w których przeprowadzane są zabiegi ogłuszania i wykrwawiania aż do śmierci zwierząt. W dekrecie zawarto także obowiązek przechowywania stworzonych nagrań przez 30 dni w celu możliwości późniejszego wglądu. Kamery należy zainstalować w sposób zapewniający ochronę prywatności osób wykonujących swoją działalność zawodową w rzeźniach.